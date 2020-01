Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian: auto in panne nel deserto, a piedi nel cuore della notte

Di certo Barbara D’Urso trova sempre il modo di far parlare della sua persona, anche in maniera del tutto involontaria. Una delle donne più influenti del 2019 (da poco insignita di questo titolo, dalle principali riviste di gossip), è divenuta col tempo una vera icona popolare, del gossip e dello spettacolo.

Ogni suo programma è sempre stato coronato da indici di ascolti senza precedenti; una presentatrice ampiamente versatile, capace di anche di condurre programmi in contemporanea, senza mai fermarsi un momento. Singolare è stata la sua ultima avventura che ha visto come protagonista lei e l’ex partecipante del “Grande Fratello” Jonathan Kashanian.

I due infatti si sono ritrovati a trascorrere le vacanze di natale insieme, e sempre insieme hanno deciso di effettuare un escursione nel deserto, affittando un auto per l’occasione. Ed è qui che inizia l’avventura dei due, dove infatti proprio a metà del percorso prestabilito, l’auto con a bordo Barbara e Jonathan, si è fermata, e non ne ha voluto sapere di ripartire.

Inizialmente sono stati attimi di sconforto, di notte, al buio e nel deserto, poi in seguito i due hanno deciso di percorrere il resto del tragitto a piedi. Pare che alla base, la motivazione della rottura dell’auto sia stata causata da Jonathan che, involontariamente, ha rotto la leva del cambio, come ha anche confermato al D’Urso in una storia pubblicata su Instagram, dopo che la situazione si è risolta.

Ovviamente in poco tempo la storia ha fatto il giro del web, e tanti sono stati i fan della D’Urso e di Jonathan molto preoccupati per la salute dei due; non appena la situazione è rientrata però, Barbara ha subito rassicurato tutti con una storia molto simpatica, affermando: “Mi dicono che in Italia molti siti riportano il mio ‘incidente’ nel deserto, volevo tranquillizzarvi, sto bene. Certo lì per lì, al buio, nel deserto, non ero proprio felicissima, ma l’importante è ridere sempre!” Per fortuna quindi tutto si è risolto con un lieto fine e una bella storia da raccontare al rientro dalla vacanze.