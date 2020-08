Barbara D’Urso e il nuovo "fidanzato" escono allo scoperto: fan increduli

Barbara D’Urso, si sta godendo la pausa dalla televisione in questa torrida e calda estate. La conduttrice di Canale 5, in attesa di tornare sul piccolo schermo si sta rilassando tra bagni al mare, tintarella, corsa serale e tanto divertimento. Le sue trasmissioni, “Pomeriggio Cinque”, “Live -non è la D’Urso” e “Domenica Live”, riprenderanno a settembre.

La conduttrice sta ricaricando le pile in vista di una stagione televisiva che si preannuncia essere impegnativa. Anche la scorsa ha messo a dura prova la D’Urso, dove a causa della pandemia da Coronavirus, Barbara è andata in onda lo stesso tra difficoltà e paura. Adesso che è in pieno relax, Carmelita continua a tenere compagnia i suoi numerosissimi fan.

Molto attiva su Instagram, Barbara ha documentato la sua estate tra topless, spacchi vertiginosi e un fisico da dieci e lode, capace di far invidia alle ragazzine. La conduttrice ha sorpreso i suoi numerosissimi followers postando un nuovo scatto. Dalla foto si vede la D’Urso completamente al naturale, in un grande letto bianco e al suo fianco un simpatico e buffo peluche, che presenta a tutti come il suo nuovo fidanzato.

Dalla didascalia, si legge: “Buonanotte da me e dal mio fidanzato“. Inutile dirlo, i followers si sono subito precipitati a commentare lo scatto e a lasciarle qualche like. I commenti hanno spiazzato i fan della D’Urso, con qualcuno che divertito se la rideva di gusto. La foto rappresenta sicuramente una frecciatina che la conduttrice ha voluto mandare a tutti coloro che le affibbiano flirt su flirt fasulli.

Barbara è single da diversi anni e come più volte ha rimarcato: sta bene così. Insomma la D’Urso ha presentato a tutti il suo nuovo “fidanzato”, con il chiaro intento di mettere a tacere una volta per tutte le malelingue. In attesa di rivederla presto in tv, Barbara si gode gli ultimi giorni di vacanza in compagnia del suo fidanzato peluche.