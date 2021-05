Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo, la prima paparazzata ufficiale della coppia

Da tempo si vociferava che Barbara D’Urso avesse un nuovo corteggiatore e negli ultimi tempi si faceva un nome in particolare: quello di Francesco Zangrilo, facoltoso assicuratore di Milano completamente estraneo al mondo dello spettacolo. A un certo punto si mormorava che l’uomo in realtà corteggiasse Elisabetta Gregoraci, ma una volta apprese queste voci, Zangrillo si era premurato di smentirle immediatamente.

Forse perché impegnato con un’altra donna, ovvero con la bella conduttrice? Questo è quello che pensa anche il direttore di “Novella2000”, Roberto Alessi, grande amico di Barbara D’Urso. Il giornalista ha rivelato che Zangrillo, classe 1973, ha tre figli e un matrimonio finito alle spalle. Inoltre non ha alcuna parentela con il dottor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, come si mormorava invece inizialmente.

Le prime foto della neo-coppia

Francesco Maria Zangrillo – questo è il suo nome completo – vive a Milano, proprio come la D’Urso, e si è ben guardato dallo smentire il flirt con quest’ultima. Non solo, perché proprio oggi è arrivata la prova definitiva, quella “visiva”: il settimanale “Oggi” e successivamente il settimanale “Chi“, infatti, hanno paparazzato la conduttrice e l’assicuratore insieme in un ristorante del centro di Milano.

Nelle foto pubblicate dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana, si vede che la D’Urso e Zangrillo non sono da soli a tavola: assieme a loro ci sono degli amici; la conduttrice e l’assicuratore siedono uno accanto all’altra e chiacchierano amabilmente con un’altra coppia, visibilmente rilassati. Appare chiaro che presentatrice di Cologno Monzese non ha paura di essere fotografata, segno che probabilmente ha deciso di uscire allo scoperto assieme a quello che sembra proprio essere il suo nuovo compagno.

In tal senso, Instagram non può essere di alcun aiuto, né fornire una conferma: se infatti di solito i personaggi pubblici seguono amici e nuovi amori sul popolare social, Barbara D’Urso da sempre non segue nessuno tranne il suo mito, la conduttrice americana Oprah Winfrey.