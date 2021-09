Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo hanno litigato: il gossip

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo hanno litigato. La conduttrice campana, dopo varie paparazzate in compagnia di Francesco, in una recente intervista aveva ammesso di avergli dato il permesso di corteggiarla. La d’Urso è apparsa single per tanti e tanti anni, diversi flirt le sono stati attribuiti, ma mai nulla di concreto. Con Zangrillo invece sembra che le cose possano cambiare.

I due hanno trascorso insieme l’estate. Broken assicurativo lui, 47 anni, divorziato e con 3 figli, Francesco sembra aver fatto breccia nel cuore della d’Urso. Qualcosa però pare essere andato storto e tra i due si è consumata una lite. Il magazine Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono Barbara proprio in compagnia di Zangrillo in un noto ristorante a Milano, insieme ad altri amici.

È stato proprio il magazine a lanciare il gossip, il quale ha riferito che lui si sarebbe soffermato a chiacchierare un po’ troppo con la donna al tavolo accanto e proprio questo, avrebbe mandato la d’Urso su tutte le furie. “Lui però non ci sta e protesta, tanto che al momento di andare via Zangrillo sale in auto da solo e lei lo raggiunge solo dopo essersi sfogata con un amico“, questo quanto si legge su Oggi.

Insomma lui se la sarebbe presa, mentre lei lo ha raggiunto successivamente. Il magazine ha aggiunto altri dettagli circa la turbolenta serata della conduttrice. I due non avrebbero trascorso il resto della serata assieme, tanto che quando lui l’ha riaccompagnata lei sarebbe scesa dall’auto di tutta fretta e lui alla stessa maniera sarebbe andato via.

“Lei scende dall’auto in tutta fretta, e lui se ne riparte sgommando“, continua il magazine. Sarà solo una lite passeggera oppure una nube è all’orizzonte? Sicuramente l’amore non è bello se non è litigarello e stando a quanto suggerisce Oggi, la lite tra la d’Urso e Zangrillo ci sarebbe stata per motivi di gelosia. Segno questo che un sentimento tra i due c’è.