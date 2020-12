Barbara D’Urso e Filippo Nardi, dal flirt al gelo di lei: cos’è successo tra i due?

Nell’estate del 2019 e nei mesi successivi, quando Filippo Nardi veniva invitato spesso a Pomeriggio 5 in qualità di opinionista, in tanti si sono chiesti cosa ci fosse realmente tra lui e Barbara D’Urso. Di certo la loro amicizia era molto stretta, quasi intima, visto che avevano fatto addirittura le vacanze insieme in Toscana. A spiegare come stavano le cose era stato il conte italo-inglese.

Nardi aveva lasciato intendere velatamente che ci fosse qualcosa di più di un’amicizia, affermando di non essere in grado di definire il sentimento nato tra lui e la conduttrice, ma di sapere per certo che l’affetto che li legava era profondo e reciproco. “Ci vogliamo molto bene” aveva spiegato in un’intervista. E ancora: “Sappiamo di poter contare l’uno sull’altro”.

Barbara D’Urso contro Filippo Nardi

Filippo Nardi si era poi lasciato andare a lodi sperticate e a promesse solenni, come quella di esserci sempre per la sua amica Barbara, di essere devoto e sempre pronto ad aiutarla, anche se lei l’avesse chiamato alle tre di notte per aiutarla a sostituire una ruota bucata. Nonostante ciò, il 51enne deejay ci aveva tenuto a precisare che non aveva corteggiato la D’Urso: ci era semplicemente uscito insieme qualche volta e si erano fatti delle grandi risate.

Insomma, in quell’occasione Nardi aveva messo le mani avanti, precisando di non corteggiare la conduttrice, mentre poco prima aveva lasciato intendere che comunque tra loro c’era qualcosa. Di lì a poco il Conte è scomparso dal salotto di Pomeriggio 5, dove non veniva più invitato. Si è tornati a parlare di lui in occasione del GF Vip 5, finito malissimo per lui perché è stato squalificato per via del suo umorismo sessista e volgare.

Ed è solo in questa occasione che Barbara D’Urso è tornata a parlare di Filippo Nardi. “A me non ha fatto ridere per niente, quello che ha detto è molto grave” ha chiosato, gelida, mostrando le clip incriminate con espressione disgustata. Così anche dal tono utilizzato è apparso subito chiaro che oggi i due non sono più amici, e che anzi la D’Urso non si fa nessuno scrupolo nel condannare duramente l’ex gieffino, che probabilmente deve essersi comportato bene neanche con lei.