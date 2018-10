Barbara D’Urso, delusa per il comportamento di Mara Venier, annuncia la fine della loro lunga amicizia

Sulla copertina del settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, alberga Barbara d’Urso che, avrebbe parlato, della fine dell’amicizia con Mara Venier. Gli ascolti di Domenica In e di Domenica Live avrebbero scatenato una guerra a colpi di audience che ha fatto capitolare l’alleanza fra le conduttrici: “La delusione di Barbara D’Urso: Mara ha tradito l’amicizia di una vita” si proclama nel titolo.

Nell’articolo si osserva che, in nome degli ascolti, Mara avrebbe disciolto il legame, perchè non ha esitato a scippare volti storici a Barbara e persino a riprendere i temi che affronta su Canale 5. Nel confronto domenicale fra Domenica In e Domenica Live ha vinto 4 volte su 5 la rete ammiraglia, se si sommano i programmi dalle 14 alle 18,45, la durata complessiva di Domenica Live, il programma più visto risulta quello Mediaset.

Barbara d’Urso e il duro attacco verso la Venier

Nell’articolo si legge che la Venier ha palesemente copiato i temi cari a Domenica Live, come la saga della Lollobrigida, e persino lo stile grafico dei servizi risulta similare a quello utilizzato nei programmi di Canale 5. “Barbara D’Urso ha vinto per anni e anni contro la concorrenza ma non ha mai esultato mentre Mara e suo marito fanno commenti e dichiarazioni trionfalistiche sui dati di ascolto”. Nel testo di evince che Barbarella avrebbe del resto osservato che non è un caso se i politici del momento scelgono Domenica Live per parlare alla pancia del paese, quella che sposta i risultati elettorali.

Carmelita, su Instagram, ha fatto ampio vanto dei propri successi d’ascolto, esagerando visibilmente a vantaggio di Domenica Live, tanto che numerosi followers hanno preso a contestare apertamente il comportamento della partenopea, rea di non riconoscere meriti all’avversaria.

Incredibilmente lo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier si sta allargando ai vertici Mediaset che, preso atto del successo riscontrato dalla trasmissione Rai nel confronto domenicale, ha deciso di bloccare l’intervista a Belen Rodriguez, prevista in una delle prossime puntate di Domenica In.