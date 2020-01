Barbara D’Urso: dal rapporto ritrovato con Alfonso Signorini al segreto del suo successo

Adesso è possibile dichiararlo ufficialmente: Barbara D’Urso è il personaggio tv più significativo dell’ultimo decennio. La conduttrice ha vinto, inaspettatamente, un sondaggio lanciato da “Il Corriere della Sera“, sbarazzando la concorrenza di donne del calibro di Maria De Filippi. La conduttrice è ormai volto di punta in casa Mediaset e con le sue trasmissioni ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Da “Pomeriggio cinque” a “Domenica Live“, fino a “Live -non è la D’Urso“, quando appare lei in video il risultato è assicurato. Barbara ogni giorno entra nelle case degli italiani e fino ad oggi non ha mai sbagliato un colpo. Intervistata dal settimanale “Chi“, la conduttrice si è raccontata a tutto tondo, rivelando la sorpresa provata per il premio appena vinto.

Ha raccontato di essere sempre pronta nelle sfide, di mettere sempre tutta se stessa in quello che fa, di essere perfezionista e maniaca del controllo. Ha parlato delle sue colleghe, rivelando di avere un ottimo rapporto con molte persone appartenenti al mondo dello spettacolo, ma che i suoi veri amici, quelli storici, svolgono tutti lavori diversi dal suo.

Alla domanda sulle accuse lanciate a “Pomeriggio cinque” e sul fatto che venga “svilita la figura femminile“, Barbara ha risposto: “Vero, bisogna stare attenti a non svilire la figura femminile, ma poi accendo la tv e su qualsiasi rete si vedono risse fra donne, spogliarelli e ragazze seminude“. La D’Urso si è indubbiamente difesa dalle accuse, e in merito al like di Mara Venier ad un commento contro di lei, ha chiarito la cosa.

Barbara ritiene che la Venier lo abbia fatto senza accorgersene, sbandierando grande stima e affetto reciproco. Potrebbe solo essere un modo per evitare una discussione il suo, o forse realmente tra le due donne vi è stima e affetto. Inevitabilmente il discorso è virato sull’amore e sul fatto che Barbara sia ormai single da diversi anni.

Ha ammesso di avere diversi corteggiatori ma che sta bene così, in ogni uomo trova sempre un difetto e per questo non conclude mai nulla. Si è poi parlato di Alfonso Signorini, direttore di “Chi” e attualmente conduttore del “Grande Fratello Vip“, nonchè amico ritrovato proprio di Barbara D’Urso. I due dopo anni di amicizia avevano interrotto il loro legame adesso ricucito.

È Barbara a raccontare la sua versione dei fatti: “Io e Alfonso avevamo un rapporto speciale. Poi c’è stata un’incomprensione…E’ stato Alfonso a fare il primo passo e quando ci siamo riabbracciati è stato come se il tempo non fosse mai passato“. Parole dolci quelle della D’Urso la quale non ha mai nascosto la sofferenza per l’amicizia naufragata con Signorini.