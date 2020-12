Barbara D’Urso confessa la sua voglia di innamorarsi e aggiunge: "Prima o poi farò politica"

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più chiacchierate della televisione italiana. La tv che propone è sempre al centro di polemiche, ma alla fine gli ascolti le danno ragione, tanto che è considerata uno dei fiori all’occhiello di Mediaset, con la conduzione di ben 3 programmi. La D’Urso entra tutti i giorni nelle case degli italiani.

Barbara viene considerata una conduttrice instancabile, una di quelle che lavora costantemente per confezionare un prodotto che possa aggradare chi lo guarda. Se dal punto di vista professionale, la conduttrice vive un momento d’oro, dal punto di vista personale e nello specifico sentimentale, non si può dire la stessa cosa. Sono diversi anni ormai che la D’Urso è single.

Nel corso del tempo le sono stati attribuiti diversi flirt, poi tutti smentiti, ma la verità è che Barbara inizia a sentire l’esigenza di avere un uomo al suo fianco ed è stata la stessa conduttrice a confessarlo. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Oggi”, la D’Urso ha spiegato che di certo i corteggiatori non le mancano, ma ha voglia di innamorarsi e trovare l’uomo giusto che la aspetti a casa la sera.

Sicuramente Barbara è circondata dall’amore della sua famiglia, dei suoi figli, ma l’amore che può darle un uomo è diverso. La conduttrice si è poi sbottonata ancor di più e ha toccato l’argomento della politica. La D’Urso ha affermato di essere sempre stata una donna del popolo e dunque una di sinistra e che in passato ha anche votato per il partito comunista.

L’idea di fare politica non le dispiace, in passato le è stato chiesto e se l’occasione dovesse capitare ancora, non si tirerebbe indietro. “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò“, ha dichiarato la conduttrice. Dunque, la D’Urso si è scoperta e ha lasciato trasparire la parte più intima di sé, quella personale, quella dove ammette che ha bisogno di un uomo al suo fianco e dove confessa che prima o poi farà politica.