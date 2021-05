Barbara D’Urso, compleanno amaro tra flop e chiusura dei suoi programmi

Lontani i tempi in cui era possibile fare dei super party, con tantissimi invitati, come quella bellissima festa fatta in occasione dei 60 anni di Barbara D’urso, in cui erano presenti ben 700 invitati e con tanto di party a tema anni 60. Oggi, a distanza di quattro anni, la presentatrice Mediaset ha spento la bellezza di ben 64 candeline. Un traguardo senza dubbio importante e sentito per la D’urso

Tantissimi gli auguri ricevuti dai suoi fan, amici e colleghi di lavoro, ma a questo giro sono stati pochi o nulli gli assembramenti. Niente festeggiamenti in pompa magna o party eccessivi, data la condizione del periodo ma soprattutto perché in questo frangente di tempo, per la D’urso, si sono avvicendate una serie di notizie che hanno destato tristezza e malinconia nella donna, come la chiusura definitiva di 2 programmi su 3 da lei condotti.

“Live – Non è la d’Urso” e “Domenica Live”: la chiusura definitiva

Sembrava infatti un rumors, una voce di corridoio infondata gettata da qualche haters che avrebbe voluto a tutti costi vedere la chiusura di tutti i programma di Barbara, ma a quanto pare la notizia era vera. Già tempo dunque circolava la probabilità di una chiusura definitiva di ben due programmi su 3, ovvero “Live – Non è la d’Urso” e “Domenica Live“.

Il motivo? Pare che la produzione abbia deciso di tagliare i fondi per la messa in onda dei programmi, viste le inesorabili e irrecuperabili perdite di ascolto degli show succitati. Ad ogni puntata infatti i programma della D’urso perdevano terreno. Di settimana in settimana si è giunti infatti a uno share medio del 12,84%.

La decisione sembra dunque essere presa, senza possibilità di ritornare indietro e soprattutto senza probabilità alcuna di un rinnovo nella prossima stagione televisiva. L’unica magra consolazione per Barbara è la continuazione del suo programma storico “Pomeriggio 5” che verrà rinnovato anche a settembre.