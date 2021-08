Barbara d’Urso, attacco feroce di Aida Nizar: "Bugiarda mi ha ingannata"

Nelle scorse ore Aida Nizar si è scagliata contro Barbara d’Urso. L’eccentrica e vulcanica spagnola, grande protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello, si è sfogata dicendo che la conduttrice di Pomeriggio Cinque le avrebbe promesso più spazio nella televisione italiana una volta terminata la sua esperienza nel reality show.

Uno spazio che non c’è mai stato e che rivendica, sostenendo che l’Italia la ama e continua ad acclamare il suo ritorno. Proprio su Barbara d’Urso, Aida Nizar ha dichiarato: “Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto“.

La Nizar ha poi rivelato di averlo fatto seolo perché Barbara le avrebbe promesso un’altra cosa, oltre l’essere andata a fare il Grande Fratello per bucare lo schermo. Ma sembra che Lady Cologno non avrebbe mantenuto la sua parola! La donna ha precisato di non parlare con rancore perché tutti conosciamo la sua grandiosa vita e le sue capacità di reinventarsi, ma è profondamente delusa dall’atteggiamento della popolare presentatrice Mediaset.

A suo dire sarebbe stata ingannata dalla d’Urso che, a detta della spagnola, decanterebbe sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri per poi averla ingannata facendola firmare un contratto che non avrebbe mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirle successivamente.

Parole, riprese dal portale Davide Maggio, che hanno avuto un grande seguito e che hanno svelato che dietro la partecipazione al Grande Fratello le sarebbe stato promesso di ricoprire il ruolo da inviata. Parole dure quelle della pagnola che arrivano dopo le ospitate che Barbara le ha concesso nei suoi programmi e che esprime solo ora all’alba della nuova linea editoriale che Pomeriggio Cnque adopererà da lunedì 6 settembre prossimo.

Come è noto, la trasmissione cambierà totalmente impaginazione per volere di Mediaset. L’inizio è fissato alle 17,35, mentre il congedo alle 18,45 circa. In questi 70 minuti non mancheranno almeno 4-5 blocchi pubblicitari che ridurranno ulteriormente la durata effettiva del contenitore.