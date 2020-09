Barbara D’Urso: arriva la pungente replica della conduttrice alla Rai, dopo la messa in onda delle sue grazie

Barbara D’Urso è indubbiamente una delle conduttrici Mediaset più apprezzate. Sicuramente le sue trasmissioni sono al centro delle polemiche, ma i dati auditel danno ragione alla presentatrice, ottenendo degli ascolti davvero interessanti. E se da un lato la D’Urso si prepara a tornare in tv, con una stagione che si preannuncia molto impegnativa e che la vede al timone di ben tre trasmissioni; dall’altro in questi giorni in casa Rai, sono state mandate in onda delle immagini che mostrano Barbarella agli esordi.

Il video trasmesso, ha fatto vedere una giovanissima D’Urso coi “seni al vento”. Andando con ordine, durante una delle ultime puntate del preserale di Rai 1, “Techetecheté” (ogni puntata è dedicata ad una celebrità nostrana), tra il materiale in archivio è stato presentato proprio quello che riguarda la conduttrice e che la vede in topless. Barbara, a distanza di qualche giorno ha deciso di replicare alla scelta editoriale fatta dai vertici di viale Mazzini.

Attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa“, la conduttrice ha toccato l’argomento. La D’Urso ha ammesso di non essere arrabbiata e che di solito quando viene pubblicato o trasmesso qualcosa sul suo conto, non si scompone più di tanto. Questa volta però la questione è diversa e nonostante le dichiarazioni fatte, Barbara ha comunque lanciato una stoccata alla Rai.

La conduttrice ha precisato che “Techetechetè” è una trasmissione che segue, ma che quando è stata trasmessa la clip che la vede protagonista, non l’ha vista. In merito alla questione, la D’Urso ha asserito: “Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata“.

Barbara ha poi proseguito: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto“. Insomma, la replica piccata da parte della conduttrice c’è stata, soprattutto quando parla di immagini non oscurate nonostante si tratti di una prima serata, e quando ammette che a Mediaset non lo avrebbero mai fatto.

Il video in questione risale al 1978, quando la D’Urso aveva appena 21 anni (oggi ne ha 63). Le immagini “incriminate”, sono state trasmesse alle 20,38 di sera e la puntata ha ottenuto ascolti record. Insomma, non resta che attendere se i vertici della Rai vorranno a loro volta replicare alla conduttrice di origini partenopee.