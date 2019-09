Barbara D’Urso appare su Instagram con il collare dopo una brutta caduta

Barbara D’Urso, la popolare conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, è tornata a far parlare di sé per un recente video pubblicato sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove è apparsa indossando il collare cervicale, ausilio sanitario necessario dopo la brutta caduta di cui si è resa protagonista nelle scorse settimane.

Nessuno sapeva della sua disavventura, perché fino a qualche giorno fa la conduttrice era stata abile nel non far trapelare la cosa, ma l’occhio indiscreto dei paparazzi così come di alcuni giornalisti è riuscito a trapelare la cortina di ferro che la D’Urso aveva creato intorno a sé per tutelare la sua privacy e mantenere segreta la notizia.

Prima che qualche rivista di gossip facesse uno scoop, Barbara D’Urso ha preso coraggio e ha raccontato ai fan la verità su quanto accaduto qualche settimana fa; un incidente banale, ma che ha avuto delle ripercussioni molto serie, ma non tanto da impedire alla D’Urso di essere in studio per la registrazione dei promo dei suoi programmi televisivi.

In una Instagram Stories la celebre conduttrice ha detto: “Eccomi qua, vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni” quindi ha proseguito dicendo che avrebbe preferito non rivelare nulla ai suoi fan, ma che a causa di uno scatto fatto sul set durante le prove, ha deciso di dire la verità ai suoi fan.

Barbara ha raccontato quindi di essere caduta e di aver battuto la testa contro una lastra di cristallo; a causa del trauma riportato nei giorni successivi all’incidente, la D’Urso ha accusato insensibilità al braccio e alla mano con forti dolori. Poi il commento della conduttrice: “Nella vita capita tutto in un minuto ed è per questo che va vissuta con gioia”.

Poi la stoccata finale contro gli haters di turno che non hanno perso occasione per attaccarla per alcune medicine che si vedono in alcuni suoi post, che non servono per curare l’osteoporosi o l’artrosi, bensì miorilassanti, antidolorifici e pastiglie contro le vertigini e la nausea, che le sono venute dopo l’incidente.