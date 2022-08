Barbara D’Urso a Soleil Sorgè: "Felice che una mia creatura stia facendo un bel percorso, sono fiera di te"

Ascolta questo articolo

Barbara D’Urso non ha mai nascosto di provare una certa simpatia per Soleil Sorgè. La conduttrice infatti, prima della sua partecipazione alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” in cui si afferma al pubblico italiano, ha invitato più volte l’italoamericana nei suoi salottini a discutere delle notizie di gossip e non solo.

Successivamente, dopo pochi giorni dalla sua eliminazione avvenuta un po’ a sorpresa dal “GF Vip”, viene ufficializzata come nuova opinionista de “La pupa e il secchione“, condotto per la prima volta proprio dalla D’Urso. Insieme all’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sono presenti negli studi Federico Fashion Style e Antonella Elia che commentano le avventure delle pupe e dei secchioni e dei loro intrighi amorosi.

La Barbarella si complimenta con Soleil

Intanto, durante la prima edizione dei “The Alessandro Nomellini Awards 2022” andata in scena al Twiga di Forte dei Marmi che ha come obbiettivo quello di valorizzare il made in Italy, Barbara D’Urso e Soleil Sorgè si sono riviste nuovamente e anche in questa circostanza la conduttrice spezza una lancia a suo favore.

La notizia viene riportata dai ragazzi di “The Pipol Gossip”: “In occasione dell’evento Alessandro Awards 2022, Barbara D’Urso si complimenta con Soleil Stasi, protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha definito la Stasi una sua “creaturella”, esprimendole tutto il suo affetto e la sua stima. Scesa dal palco è corsa ad abbracciarla. Sorridendole le ha detto: ‘Sono fiera di te!'”.

I complimenti per la D’Urso però non si fermano qui e, sempre come riportato all’interno del post, l’attrice si prende i meriti per aver scoperto l’influencer : “Barbara d’Urso su Soleil: ‘Felice che una mia ‘creatura’ stia facendo un bel percorso’. Ma dimentica che la ragazza ha fatto sei mesi di GF Vip“.

In realtà Soleil già prima delle varie esperienze dalla D’Urso aveva avuto un discreto successo, dapprima con “L’isola dei famosi” e poi come corteggiatrice di Luca Onestini nel dating show condotto da Maria De Filippi.