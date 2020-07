Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli: fisico mozzafiato e topless da capogiro. Prova costume superata

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più contestate ma al contempo più seguite in casa Mediaset. Con la conduzione di ben tre programmi su canale 5, sbaraglia la concorrenza, attira critiche ma vince con ascolti importanti. Con i suoi “Pomeriggio cinque”, “Live- non è la D’Urso”, “Domenica live”, Barbarella entra tutti i giorni nelle case degli italiani.

E se ogni anno, la stagione televisiva è per la D’Urso importante e impegnativa -quest’anno più degli altri a causa del Coronavirus e di tutte le problematiche che ne sono conseguite- la conduttrice appena puo’ si prende un momento per se, in pace e tranquillità e quale occasione migliore per farlo se non in piena estate.

Così complice la pausa estiva (Barbara tornerà in onda a settembre), la D’Urso proprio in questi giorni si sta rilassando nella sua splendida villa a Capalbio, in provincia di Grosseto. La conduttrice ha mostrato un fisico perfetto e un topless (di schiena) da dieci e lode, da far invidia alle 30enni e considerare che Barbara di anni ne ha 63.

In uno scatto postato sul proprio profilo Instagram, la D’Urso appare a pancia in giù nella piscina della sua villa, con un fisico che lascia senza fiato e per metà bagnato dall’acqua. Il momento è davvero incandescente, tanto da oscurare la meravigliosa collina toscana nella quale è sita la villa della conduttrice. Inutile dirlo, lo scatto ha subito fatto il giro del web ottenendo una pioggia di like e commenti.

Barbara ha un corpo tonico e scolpito, merito anche di una sana alimentazione e un allenamento continuo. Anche adesso che è in vacanza la D’Urso non molla un colpo e così ogni sera fa una passeggiata veloce, immersa nella natura della bella Capalbio. La conduttrice sta ricaricando le batterie, pronta per tornare in onda a settembre con tutti e tre i suoi programmi, che sono stati riconfermati dall’azienda del Biscione.