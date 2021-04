Barbara De Santi rompe con Maurizio Guerci: "Ha un’altra, Gemma aveva ragione"

Barbara De Santi e Maurizio Guerci: la strana coppia è scoppiata. Ebbene si, i due ex volti di “Uomini e Donne” hanno intrapreso una storia d’amore che pare sia però finita in malo modo. Andando con ordine, Maurizio, approdato nel talk show dei sentimenti, fu subito notato da Gemma Galgani. Nonostante la differenza d’età e le reticenze iniziali di lui, i due si sono frequentai non nascondendo di aver avuto anche dei rapporti intimi.

L’idillio è però terminato nel periodo di natale, quando a Gemma arrivò una segnalazione sulla presenza di una presunta donna nella vita di Maurizio, contemporaneamente ad un repentino cambio di atteggiamento da parte del Guerci. Il cavaliere decise di chiudere con la dama torinese e la Galgani ne soffrì tantissimo. Dopo poche puntate, l’uomo abbandonò il programma dichiarando di doverlo fare per sopraggiunti impegni lavorativi.

Nessuno mai ha creduto alla trasparenza di Maurizio e la conseguente storia d’amore imbastita, dopo aver abbandonato la trasmissione, con l’ex dama nonché acerrima nemica di Gemma, Barbara De Santi, ha fatto storcere il naso a molti. Adesso però un nuovo colpo di scena è avvenuto e tra i due la storia pare essere naufragata a causa di un tradimento da parte di lui.

A svelare il tutto ci ha pensato Barbara, la quale ha rilasciato un’intervista a “Il Giorno”. “Con Maurizio è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra. Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia“, queste le dichiarazioni dell’ex dama. Barbara si è poi addentrata nei particolari, spiegando come sono andati davvero i fatti.

La De Santi ha spiegato che il giorno 31 marzo l’uomo è completamente sparito (anche con Gemma accadeva), non rispondendo ai suoi messaggi né alle telefonate. La donna insospettitasi, lo ha raggiunto a casa e nel parcheggiare ha notato un’auto a lei sconosciuta e che subito ha attribuito ad un’altra donna. Il giorno seguente ha affrontato Maurizio, il quale le ha confessato tutto. L’uomo ha ammesso di averla tradita a seguito di un litigio, ma la ama ancora.

Barbara ha deciso di perdonare Guerci solo se avessero trascorso insieme la Pasqua, ma la risposta di lui è stata spiazzante, come ha raccontato la stessa De Santi: “Non poteva lasciare l’altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua. Ora comprendo quello che deve aver passato Gemma“. Dunque, Maurizio Guerci ancora una volta è stato smascherato e Barbara, per la prima volta, ha dato ragione a Gemma.