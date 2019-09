Barbara De Rossi cerca colf su Twitter: richieste referenze e amore per gli animali

L’attrice Barbara De Rossi è sempre molto attiva sui suoi canali social. I suoi profili sono anche abbastanza seguiti, poiché su quello di Instagram conta quasi 23 mila followers, mentre quello di Twitter tocca la cifra dei 14 mila seguaci, ricevendo numerosi commenti e like su entrambe le piattaforme.

Negli ultimi giorni ha pubblicato su Instagram varie foto sulle sue vacanze, mostrando anche un fisico da poter far invidia alle più giovani. Tuttavia, ciò che ha incuriosito i suoi fan è stato un suo tweet in cui svela di cercare una colf per i suoi cani, offrendo un buon stipendio oltre a vitto ed alloggio.

Il tweet di Barbara De Rossi

Dal suo profilo Twitter infatti si legge un cinguettio che recita: “Cercasi colf convivente. Minimo di referenze e amante degli animali. Scrivere in privato. Grazie”. Il messaggio non è stato molto commentato, poiché in molti hanno mostrato la loro perplessità dietro alla serietà del post scritto dall’attrice.

Tuttavia non sono mancate delle persone che hanno dato la loro disponibilità ad aiutare Barbara De Rossi, mandando una vera e propria candidatura. Il tweet ad oggi, oltre ad alcuni screen che sono facilmente reperibili sui social network, è completamente scomparso dal suo profilo. Al momento però l’attrice non ha svelato se abbia trovato o meno una persona adatta a prendersi cura dei suoi cuccioli.

In passato Barbara De Rossi non ha mai nascosto il suo amore per i cani, avendone a casa più di uno. Nel libro “Storie di cani e di amicizia” con la prefazione di Roberto Marchesini, l’attrice ha mostrato tutto il suo forte sentimento per gli animali svelando: “Con certi cani, quelli più disgraziati, a volte succede: ci si occupa di tutti ma poi, così come accade con gli umani, con alcuni scatta qualcosa di speciale, ed è un guaio”.