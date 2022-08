Barbara Bouchet, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Come si sa molto spesso i vip fanno parlare di sè, sia che si tratti di attori oppure personalità del mondo della musica. Insomma i famosi sono sempre al centro dell’attenzione e l’opinione pubblica segue sempre da vicino le loro vicissitudini. Quando a costoro capita qualcosa i fan vanno in appresione e corrono ad informarsi con ogni mezzo a loro disposizione. Una delle personalità più famose del mondo del cinema è certamente l’attrice Barbara Bouchet.

La donna ha cominciato la sua carriera quando era giovanissima, basti pensare che ha recitato assieme ai giganti del cinema e di Hollywood. Nata in Cecoslovacchia da genitori tedeschi, Barbara si trasferì negli Stati Uniti, dove ha coltivato la sua passione per la danza e la recitazione. Si è sposata con l’imprenditore Luigi Borghese, da cui ha divorziato nel 2006 e da cui ha avuto un figlio che conosciamo tutti, Alessandro, il noto chef.

Barbara Bouchet, la notizia shock

Barbara, che lo scorso 15 agosto ha compiuto 79 anni, ha sempre dichiarato che per lei, le personalità famose con cui ha avuto l’onore di lavorare erano persone come le altre. Il figlio Alessandro invece ha deciso di intraprendere una strada del tutto diversa divenendo un noto chef stellato e conduttore di svariati programmi di cucina, come appunto “4 Ristoranti”.

Alessandro è molto apprezzato come professionista, così come suo padre e sua madre, ma bisogna sapere che non sempre il rapporto tra madre e figlio è stato sereno. “Lei non era la tipica mamma italiana. È sempre stata presente, ma sono stato anche lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa di Elia, la mia tata storica” – queste sono state le dichiarazioni di Alessandro Borghese in una recente intervista.

Ma nonostante i momenti difficili che ci possono essere comunque in ogni famiglia, Alessandro ha trovato la sua strada e oggi con la madre ha un rapporto molto diverso, più sereno. La famiglia è anche composta da Massimiliano, fratello di Alessandro, che come lui ha la stessa passione per la cucina.