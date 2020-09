Balotelli, la sua dichiarazione: "Sono fidanzato" e il suo parere alle parole di Dayane Mello

Alessia Messina, ecco svelata la nuova fiamma di “super Mario”. In questi giorni, dopo una lunga assenza, è ritornato sotto i riflettori del gossip, il famoso calciatore Mario Balotelli. Seppur in maniera del tutto indiretta -sembra che Balotelli non sia molto propenso a creare notizie gossip- Balotelli è divenuto di nuovo protagonista della principali pagine di cronaca rosa.

Il protagonismo del calciatore è dato, per una serie di motivi, dalla quinta edizione del GF Vip. All’interno del reality infatti, risiedono due persone molto vicine a Mario, suo fratello Enock e Dayanne Mello. Per quanto riguarda la ragazza, durante la sua permanenza nella casa, ha più volte dichiarato di provare anche una forte attrazione sentimentale per Mario.

Le dichiarazioni di Balotelli

Balotelli però non ha particolarmente gradito le esternazioni della ragazza, precipitandosi a scrivere alcuni post su “Twitter“, successivamente cancellati. Nonostante il calciatore abbia poi eliminato i suoi post, le sue parole sono però andate avanti. Dai post infatti si lasciava intuire che il ragazzo sia attualmente fidanzato, dissociandosi quindi completamente dalle frasi dette dalla Mello.

Si legge infatti, dal Magazine “Chi“: “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro“. Come prima si è accennato, la nuova ragazza di Balotelli appare dunque Alessia Messina, ex volto di “Uomini e Donne” e di “Temptation Island”. Nonostante quindi i suoi svariati tentativi di voler condurre il suo fidanzamento in assoluto riserbo, il mondo del gossip anche questa volta è riuscito a intrufolarsi nella vita del calciatore.

Inoltre, sempre all’interno della casa, risiede anche il fratello di Mario, Enock. Quest’ultimo è divenuto protagonista in questi ultimi giorni, a causa delle esternazioni fatta dal cantante bresciano Fausto Leali, rivolgendosi ad Enock con frasi a sfondo razzista. In seguito la produzione del reality ha preso la decisione di squalificare Leali. Nonostante tutto però, tra Enock e Fausto è rimasto comunque un buon rapporto. Il cantante ha poi dichiarato di aver accettato la squalifica di buon grado.