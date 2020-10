Balotelli, la delusione di Alessia Messina: "Vorrei dimenticare"

Li avevamo lasciati in uno stadio ancora iniziale della loro storia d’amore; si parla del calciatore Mario Balotelli e dell’ex tronista Alessia Messina. La ragazza ha di recente rilasciato una corposa intervista al “Magazine di Uomini e Donne“, dove ha rivelato, seppur in maniera velata, come sono andate le cose tra loro.

Alessia ha lasciato infatti intuire che tra i due la relazione è già finita; la rottura è iniziata quando il calciatore ha di recente dichiarato di non essere fidanzato, quando invece stava coltivando la relazione con Alessia. Ovviamente questa dichiarazione ha suscitato delusione nella ragazza, la quale aveva creduto invece che stesse nascendo qualcosa, o quanto meno esistesse un sentimento ricambiato da parte di Mario, ma a quanto pare le cose non stavano esattamente così.

Le dichiarazioni della Messina

Durante l’intervista la ragazza non è parsa estremamente predisposta a voler affrontare l’argomento, affermando che è stata una tematica affrontata ampiamente in precedenza, considerando anche il fatto che la Messina non è una di quelle persone che cerca il gossip sfruttando queste vicende.

Nonostante tutto però, l’ex tronista aggiunge qualcosa in merito: “Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava“. Al momento Alessia afferma che non esistono più contatti tra lei e Balotelli e che si è sentita presa in giro, aggiungendo: “Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare“.

Per quanto riguarda l’argomento “Uomini e Donne“, la ragazza afferma che salirebbe di nuovo molto volentieri sul trono, considerando che oggi il suo cuore è libero e ripone anche molta fiducia nell’amore. La Messina infatti all’epoca prese parte al dating show di Maria De Filippi iniziando una relazione con l’ex tronista Amedeo Andreozzi. I due hanno anche partecipato a “Temptation Island“, ma la relazione si è conclusa a causa della loro incompatibilità caratteriale.