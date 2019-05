Ballando con le Stelle: Mia Gabusi parla del suo rapporto con Marco Leonardi, su Milly Carlucci: "E’ bravissima"

Mia Gabusi e Marco Leonardi sono stati la coppia più giovane di quest’ultima edizione di Ballando con le stelle, i due ragazzi però non sono andati avanti nel programma perché sono stati eliminati alla quarta puntata. In un’ intervista a DiPiù la giovane ballerina ha parlato della sua esperienza a Ballando, di Milly Carlucci e di Marco Leonardi.

Innanzitutto Mia ha dichiarato che quando è stata contattata per partecipare al programma non voleva crederci e che dopo aver parlato con i suoi genitori ha detto subito di si, mentre sulla padrona di casa, Milly Carlucci, ha dichiarato: “Lei è bravissima ha rassicurare noi ballerini, facendoci dimenticare che ci sono le telecamere!“. La giovane ballerina infatti ha ammesso che nella prima puntata non ha pensato alle telecamere ma ha ballato per il pubblico in sala e per la giuria.

Durante l’intervista Mia Gabusi ha spiegato di aver dovuto far conciliare gli impegni del programma con la scuola, frequenta l’ultimo anno delle superiori, dichiarando che negli ultimi tre mesi a causa della diretta e delle prove è tornata a casa solo la domenica.

La ballerina infatti ha 20 anni, frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico di Bologna ed è figlia d’arte, i suoi genitori sono entrambi maestri di danza e le hanno trasmesso questa passione. Mia ha iniziato a ballare da piccola e nel corso degli anni è stata per otto volte campionessa italiana di danza, mentre per due volte è stata finalista ai campionati europei di danza.

Infine la ragazza ha parlato del suo rapporto con il suo partner nel programma Marco Leonardi. Tra la ballerina e il giovane youtuber, infatti, secondo molti sembrerebbe essereci qualcosa di più di una semplice amicizia, ed infatti la giovane ha ammesso: “Io è Marco Leonardi fidanzati? Non lo so...” specificando che tra loro qualcosa è successo qualcosa, non sono semplici amici ma nenche fidanzati.