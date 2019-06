Ballando con le Stelle, l’ex compagna di Dani Osvaldo dichiara: "Mi ha abbandonata incinta"

Ieri sera, venerdì 31 maggio, è andata in onda la finale della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, le coppie che si sono contese la vittoria sono state 6: Ettore Bassi in coppia con Alessandra Tripoli, Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, Milena Vukotic con Simone Di Pasquale, Angelo Russo con Anastasia Kuzmina, Lasse Matberg con Sara Di Vaira e Dani Osvaldo con Veera Kinnunen. L’edizione è stata vinta dalla coppia Lasse Matberg e Sara Di Vaira.

Uno dei finalisti, Dani Osvaldo, nelle scorse settimane è stato al centro del gossip per il rapporto con la sua maestra Veera Kinnunen, rapporto molto complice che ha fatto scattare la gelosia di Stefano Oradei, anche lui ballerino del programma e fidanzato da 11 anni con la Kinnunen. La gelosia di Oradei è culminata con una lite in strada, paparazzata dal settimanale Oggi con la sua fidanzata, per chiarire definitivamente la situazione Milly Carlucci è intervenuta in puntata ed ha chiesto le scuse di Stefano Oradei.

Dani Osvaldo è di nuovo al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzata Elena Braccini. La donna ha raccontato al settimanale Oggi di essere stata lasciata incinta e con una bambina di tre anni. Elena Braccini e Dani Osvaldo si erano conosciuti a Firenze, allo stadio Franchi dove la ragazza lavorava come Hostess, dalla loro relazione sono nate due bambine ma mentre aspettavano la seconda figlia, l’ex calciatore se ne andò in Argentina senza darle spiegazioni.

La donna ricorda quel periodo in questo modo: “Stetti malissimo, andai in depressione”, aggiungendo che inoltre, essendo Osvaldo nel pieno della carriera, veniva spesso fotografato con altre donne e per lei era un supplizio. Nell’intervista la donna parla anche del rapporto dell’uomo con le due bambine, specificando che le figlie non vedevano né sentivano il padre da due anni perché era impossibile rintracciarlo.

Grazie a Milly Carlucci ed al programma, però, la situazione adesso sembra migliorata. Dani Osvaldo lavorando a Roma è più vicino alle figlie, a circa un’ora e mezzo di treno da Firenze e quasi tutte le domeniche va a trovarle, le chiama spesso e sembra più sereno e maturo.