Ballando con le stelle, il vincitore Gilles Rocca frena sul matrimonio: "Non è il momento"

Da quasi una settimana si è conclusa l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, condotta da Milly Carlucci. Una edizione ricca d’infortuni e di tantissime polemiche, compreso anche quella che ha decretato la vittoria di Gilles Rocca che non ha messo d’accordo proprio tutti i giurati, sebbene il pubblico da casa abbia deciso di premiarlo. Lo stesso vincitore, intervistato da “Chi”, ha parlato un po’ del suo percorso, frenando sul matrimonio con la compagna e l’idea di una famiglia.

Nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Gilles Rocca ha raccontato che lui e Miriam Galanti hanno una relazione da 12 anni e, con lei, l’amore è scoccato all’istante, come un colpo di fulmine. In seguito a questo loro amore, non si sono più lasciati, sebbene lui sia un po’ reticente riguardo all’idea del matrimonio.

Riguardo le nozze e l’idea di costruire una famiglia con lei, ha le idee chiare e dice: “Il legame con Miriam si crea ogni giorno, senza fare programmi per il futuro, e non pensiamo nemmeno al matrimonio. Non ce n’è bisogno”. Sogna di essere padre un giorno, ma per adesso non è tra i piani.

Forse complice anche l’emergenza sanitaria, lui e la compagna non si sentono di affrontare una gravidanza e tutto ciò che comporta in quanto attende che “il mondo torni alla normalità”. Per ora, nei suo progetti, vi è il lavoro, la sua professione di attore e, a proposito di questo, racconta di stare ultimando “Metamorfosi”, un cortometraggio che diventerà presto un film dedicato al tema del femminicidio.

Per quanto riguarda “Ballando con le stelle”, è riuscito a sbaragliare tutti i pronostici, battendo il super favorito, ovvero Paolo Conticini, giunto al secondo posto. Non si è mai sentito svantaggiato e afferma che, pian piano, è riuscito a conquistarsi la fiducia sia dei giurati, ma soprattutto del pubblico che gli ha permesso di vincere. Ora sogna di diventare regista, proseguendo su questa strada.