"Ballando con le stelle", Alessandra Tripoli dichiara di voler diventare mamma

Alessandra Tripoli è una delle ballerine di punta del programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle“. Quest’anno, in coppia con l’attore Ettore Bassi, è riuscita a salire sul podio arrivando seconda dietro a Sara Di Vaira e Lasse Matberg, mentre l’anno scorso ha vinto la gara ballando in coppia con un altro attore Cesare Bocci.

Dopo la fine del programma ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con i suoi partner del programma e di trovarsi benissimo a lavorare con Milly Carlucci, ma in un’intervista rilasciata al settimanale TvMia ha parlato poco della sua partecipazione del programma, dando più spazio alla sua vita privata.

La ballerina infatti ha parlato della sua storia d’amore con il ballerino Luca Urso, sposato tre anni fa ma con il quale sta insieme da tantissimi anni: “Ci amiamo da quando io avevo 17 anni e lui ne aveva 16, ma ci conosciamo da quando eravamo bambini!”. Allessandra Tripoli, nell’intervista, ha anche aggiunto il suo desiderio di diventare madre. La Tripoli infatti ha confessato: “Credo sia arrivato il momento giusto per avere un figlio“, specificando che il motivo principale che frenava la coppia dal compiere tale passo erano le competizioni alle quali entrambi partecipavano.

Inoltre, a far cambiare idea alla Tripoli è stata un’altra ballerina del programma, Ornella Boccafoschi, che quest’anno ha ballato con l’ex senatore Antonio Razzi. La Boccafoschi infatti dopo un mese dal parto è ritornata a ballare e ciò ha convinto Alessandra Tripoli di poterci riuscire anche lei.

Infine la Tripoli ha affermato che quando non balla pratica Yoga per allenare e distendere i muscoli, e che quando non è impegnata con Ballando vive in Cina, infatti con il marito ha aperto una scuola di ballo ad Hong Kong. La Tripoli non è l’unica ballerina di “Ballando con le stelle” che ha rilasciato delle interviste, in questi giorni Sara Di Varia ha parlato della sua storia con Lasse Matberg, mentre tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo dopo mesi di sospetti sembra confermato un flirt.