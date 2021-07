Bagarre Cannavò-Mello: Rosalinda smentita dal fotografo, Dayane imbufalita

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state due protagoniste dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Le due ragazze si sono conosciute nella casa più spiata d’Italia, e tra loro è subito nata un’intesa speciale che ha portato molti a credere che ci fosse qualcosa. L’ingresso poi in casa di Andrea Zenga ha mescolato le carte in tavola, e le due hanno litigato pesantemente.

Rosalinda si è avvicinata a Zenga e oggi i due fanno ancora coppia fissa. Dayane invece si è allontanata dalla sua amica, salvo poi ammettere di essersi viste e sentite una volta terminato il programma. Adesso la modella brasiliana e l’attrice sono tornate al centro del gossip. Durante una recente intervista rilasciata al magazine “Chi”, la Cannavò ha ammesso di aver rivisto Dayane durante uno shooting.

L’attrice ha proseguito dicendo che la sua amica l’avrebbe baciata a stampo e lei si sarebbe irrigidita. La notizia ha subito fatto il giro del web e dei rotocalchi di cronaca rosa, ma a quanto pare le cose non sarebbero andate proprio così. A parlare è Francesco, il fotografo che si è occupato dello shooting. Attraverso delle storie Instagram, l’uomo ha smentito le dichiarazioni di Rosalinda.

Secondo il racconto di Francesco, il bacio sicuramente ce stato ma non si tratterebbe di un avvicinamento a ‘senso unico’ bensì reciproco e dunque Rosalinda non si sarebbe irrigidita come essa stessa ha dichiarato. “Mi è sembrato un bacio molto spontaneo da entrambe le parti, ma se per Rosalinda non lo è stato, intendo un bacio affettuoso e spontaneo, privo di costrizione, allora posso affermare che è una bravissima attrice“, queste le parole del fotografo.

Nel mentre anche Dayane è intervenuta, facendo la voce grossa. Ha accusato chi si sta servendo del suo nome per far gossip, ammettendo che è una cosa triste e che lei non vive di questo. La modella ha poi lanciato una vera frecciata alla Cannavò, ammettendo: “Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri. Facile così“.