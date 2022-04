Bacio tra Jessica Selassié e Biagio D’Anelli

La relazione tra Jessica Selassié e Barù sembra essere ormai ufficialmente naufragata. La principessa etiope, dopo aver aperto a una loro conoscenza, non è mai riuscita a far breccia nel cuore del nipote di Costantino della Gherardesca e, intervistato da “Verissimo“, ha chiuso definitivamente a un possibile futuro insieme.

Un’altra storia d’amore molto chiacchierata nella casa del “Grande Fratello Vip” è stata quella formata da Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. L’opinionista di Barbara D’Urso sin da subito si lega alla donna ma, una volta finita la loro esperienza nel reality show, l’ex di Pago chiude i ponti con D’Anelli affermando sempre nei salottini di “Verissimo” di non essersi sentita molto compresa dall’uomo visto che per lei è molto più importante dedicare tempo al figlio e alla sua famiglia.

Il bacio tra Biagio D’Anelli e Jessica Selassié

Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile flirt proprio tra Jessica Selassié e Biagio D’Anelli, i “grandi delusi” dai propri partner della casa. Sui social network, in particolar modo su Twitter in cui sono finiti in tendenza, sta girando la foto di un bacio scambiato dai due ex vipponi.

Nonostante le voci e le speranze dei loro fan, tra i due non c’è nulla tranne che una bella amicizia. Infatti, come rivelato da “Il Sussidiario”, entrambi hanno partecipato a un compleanno a cui hanno preso parte anche Alex Belli, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Valeria Marini e Giacomo Urtis.

“La foto del bacio tra Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli è stata pubblicata tra le storie di Instagram dall’opinionista e ha spaccato il popolo del web” si legge proprio sul “Il Sussidiario” che poi ci tengono a specificare che: “In realtà, quello tra Jessica e Biagio è stato un semplice bacio a stampo tra due amici che hanno trascorso insieme una serata ricordando le settimane vissute al Grande Fratello Vip”.