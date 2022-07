Bacio saffico tra due modelle, suora irrompe sul set urlando: "È il diavolo"

Ascolta questo articolo

Ha dell’incredibile quanto successo domenica scorsa a Napoli, per la precisione nella zona dei Quartieri Spagnoli, dove durante uno shooting fotografico ha fatto irruzione una suora arrabbiata e quasi spaventata nel vedere un bacio saffico tra due ragazze.

Le due ragazze in questione erano delle modelle (nonché attrici della nota fiction “Mare Fuori” che stavano posando davanti al fotografo e si scambiavano un casto bacio sulle labbra. Non appena la suora se n’è accorta, si è precipitata verso di loro e le ha staccate bruscamente, indignata, urlando “Gesù, Giuseppe e Maria! Che state facendo!”.

La suora irrompe sul set del servizio fotografico e inveisce per un bacio saffico

E ancora, nel video pubblicato su Instagram si sente distintamente la suora che dice: “È il diavolo…”, prima di andarsene, fuori di sé. La scena è stata ripresa da Roberta Mastalìa, make up stylist che si trovava anche lei sul set per lavorare e ha raccontato i retroscena della vicenda al portale Fanpage.

La truccatrice ha dichiarato: «Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina…». Il gruppo di addetti ai lavori ha risposto che non c’era andato, quandi la suora ha iniziato a incolpare loro e la loro generazioni di essere responsabili del Coronavirus.

Ma il bello (si fa per dire) è venuto dopo. A un certo punto, infatti, la suora «si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle». Al che fotografo e assistenti le hanno fatto presente che stavano lavorando e lei è andata via inveendo contro tutti e dicendo: «È il diavolo…». L’episodio, ha concluso Roberta Mastalìa, ha lasciato tutti interdetti, proprio come interdetti sono gli utenti social che nelle ultime ore stanno guardando il video diventato virale sul web.