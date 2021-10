Si era parlato a lungo di un loro riavvicinamento e finalmente, la tanto attesa conferma è arrivata dai diretti interessati. Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno ufficializzato il loro ritorno insieme con un bacio davanti alle telecamere.

E’ accaduto nel corso della puntata di Amici, grazie all’intervento di Pio e Amedeo, a poche ore di distanza dall’intervista che Todaro ha rilasciato a Verissimo, nella quale aveva fatto intuire l’effettivo avvicinamento, senza mai dirlo chiaramente. La professionista, incitata dai due comici pugliesi, si è avvicinata a Todaro, prima dandogli un bacio sulla guancia e poi sulle labbra, di fronte all’ovazione di tutto lo studio di Amici.

La gioia dei fan

Dopo la separazione molto dolorosa, tra i due è tornato l’amore, anche per la gioia della figlia Jasmine. Un gesto forte e al tempo stesso inaspettato, il quale confermerebbe il fatto che tra i due ballerini sia tornato di nuovo il sereno e che abbiano scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione, dopo la rottura.

Todaro e la Tocca, insieme da 13 anni, si erano detti addio nel 2020 quando era nata una simpatia tra la ballerina e l’allora allievo del talent di Canale 5 Valentin Dumitru. Proprio quest’ultimo è intervenuto sui social, a pochi minuti dal bacio televisivo che ha sugellato il ritorno di fiamma tra i due ballerini.

Non ha fatto alcun riferimento diretto a Raimondo e Francesca, ma in una storia Instragram ha così scritto: “Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia di oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”. Un messaggio decisamente forte, quello di Valentin che certo le cose non le manda a dire. E voi siete felici del ritorno di fiamma tra Raimondo e Francesca?