Tutto il mondo del gossip non fa altro che occuparsi, in queste ultime ore, di quanto accaduto nella prima puntata del nuovo varietà condotto da Michelle Hunziker, “Michelle Impossible”, dove sul palco sono saliti tantissimi ospiti amati dal grande pubblico.

Ma c’è un ospite che non poteva certo passare inosservato: parliamo, ovviamente, di Eros Ramazzotti, padre di Aurora, che è tornato al fianco di Michelle. Fin qui nulla di strano. Quel che è successo dopo ormai è su tutti i giornali di gossip che non fanno altro che parlava di un innocente bacio che i due, rimasti amici, si sono scambiati, prima che il cantante le dedicasse la storica canzone scritta per lei, “Più bella cosa”. Per un attimo, i fan della ex coppia sono esplosi si gioia, sperando in un loro ricongiungimento sentimentale.

Le dichiarazioni di Tomaso Trussardi

Ma come avrà reagito Tomaso Trussardi a questo innocente bacio? In via di separazione con la conduttrice, l’imprenditore, che ha sempre salvaguardato la sua vita privata e continua a farlo anche e soprattutto in questo momento così delicato, di fronte a quel bacio, che di certo non avrà vissuto bene, sembrerebbe aver smesso di seguire sui social la conduttrice ed ex moglie e, da lì a poco, anche Aurora Ramazzotti è stata rimossa dai suoi follower.

Dato che nessuno può essere nella testa di Tomaso, dato che solo lui può sapere se quel gesto sia ricollegabile o meno al fastidio provato nel vedere la Hunziker baciarsi con Eros, possiamo, al momento, solo basarci su quello che l’imprenditore ha dichiarato in un’intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, dopo la separazione.

Queste le sue parole, riferendosi a Ramazzotti: “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto, già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia”.

Parole che sembrano trovare smentita nell’affiatamento e nella complicità di Michelle e Eros, primo uomo della sua vita, sul palco, sul quale sono saliti insieme dopo 20 anni, facendo commuovere la figlia Aurora che, dietro le quinte, si è emozionata nel vedere i suoi genitori più uniti che mai.