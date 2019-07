Baby K di nuovo single: arriva la notizia ufficiale

La nota cantante Baby K è di nuovo single. Baby K, il cui vero nome Claudia Judith Nahum, è nata a a Singapore nel 1983. Poiché il padre ha sempre dovuto spostarsi per lavoro, la ragazza si è trovata a nascere a Singapore e a passare buona parte dei suoi primi anni di vita a Giacarta.

Ha frequentato la Harrow School of Young Musicians e a soli 17 anni si è trasferita a Roma, dove si è stabilita. Una donna in gamba, indipendente, che forte delle culture con le quali è venuta a contatto ha imparato molto e per questo può attrarre e nel contempo spaventare un uomo.

Recentemente la ragazza ha confermato le voci secondo le quali si asseriva che lei avesse interrotto la sua ultima relazione. La storia è terminata già nel dicembre 2018, così come si vociferava, ma solo ora arriva la conferma definitiva del fatto che la giovane sia single. La cantante, giurata di “Sanremo Young“, ha avuto la forza di affrontare pubblicamente la fine della rottura.

Claudia Nahum non è una donna che ama condividere la sua vita privata per cercare di attirare su di sé i riflettori, a differenza di molti dei suoi colleghi. Quest’ultima storia è durata quasi due anni e praticamente nulla è trapelato, né durante la stessa, né alla fine. La cantante, che ha 36 anni, anche ora, dopo circa 7 mesi dalla rottura, non vuole dilungarsi molto sull’argomento.

La donna ha asserito che non è facile innamorarsi di qualcuno ed essere ricambiati, soprattutto se si è molto indipendenti. Molti uomini temono una donna indipendente, forse per mentalità o educazione, forse per il mito della donna angelo del focolare, chissà. Ad ogni modo poco è trapelato da parte della cantante, solo una dose di probabile delusione e amarezza. La cantante ha asserito che in futuro si vede come moglie, madre e lavoratrice, ovvero come una donna giovane, moderna e forte.