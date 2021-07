Azzurri, Maneskin, Pausini, quest’anno l’Italia fa incetta di trofei e conquista un record

La nazionale italiana è appena salita sul tetto d’Europa. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno trionfato a Euro2020. Questo, è stato solo l’ultimo di una serie di trofei che il bel paese ha conquistato quest’anno. Dalla musica al calcio, il 2021 è stato un anno ricco di soddisfazioni e vittorie. Da un lato tutte le difficoltà legate al covid, dall’altro tanti momenti di importante patriottismo.

Si è partiti con Laura Pausini, che lo scorso 28 febbraio ha portato a casa un Golden Globe, vincendo nella categoria Miglior Canzone Originale con Io Sì (Seen). Il brano fa parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sé”, interpretato dall’immensa Sophia Loren e visibile sulla piattaforma Netflix. La canzone, che è ormai famosa in tutto il mondo, ha anche ricevuto una nomination agli Oscar 2021 e vinto un Nastro d’Argento.

Passiamo invece ai Maneskin, che dopo aver trionfato al “Festival di Sanremo”, si sono portati a casa anche L’Eurovision Song Contest 2021. La giovane band romana ha riportato il titolo in Italia dopo ben 30 anni di assenza e non senza polemiche, che hanno investito il frontman Damiano David. Polemiche innescate dalla Francia che non ha accettato la sconfitta e che poi si sono trasformate in una bolla di sapone.

Da quel momento il gruppo ha ottenuto un successo incredibile, con una visibilità pazzesca a livello mondiale che li ha portati a scalare classifiche su classifiche. E adesso è stato il turno della Nazionale Italiana. I ragazzi di Mancini hanno battuto l’Inghilterra ai rigori e hanno portato un trofeo a casa, ben 15 anni dopo la coppa del mondo di Germania 2006.

Una soddisfazione immensa per il nostro paese. Una soddisfazione che ha fatto la storia e rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo. Inoltre, grazie proprio alla Pausini, ai Maneskin e alla nazionale azzurra, l’Italia ha ottenuto un nuovo record: difatti il nostro è diventato il primo paese a vincere questi tre importanti premi nello stesso anno.

E i trionfi, con ogni probabilità, non sono finiti quì per quest’anno. Il prossimo 23 luglio prenderanno il via le Olimpiadi di Tokyo 2020 e molto probabilmente gli azzurri porteranno a casa qualche medaglia. Insomma, l’anno non è ancora terminato e l’Italia ha già vinto diversi trofei e ottenuto svariate soddisfazioni.