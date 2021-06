Awed, dalla vittoria al cachet e la concorrente di cui si è innamorato

Una vittoria inaspettata persino per il protagonista dell’intervista. Parliamo dell’ormai ex naufrago de “L’isola dei famosi” edizione 2021, Awed. Simone Paciello, nato a Napoli, classe 96, queste le generalità dello youtuber che ha saputo portare la vittoria a casa dopo più di 85 giorni di permanenza in Honduras.

Una vittoria davvero combattuta, sacrificata, lottata, testimoniato anche dalla sua massiva perdita di peso. Se prima di iniziare la sua avventura sull’isola Awed pesava 77 chili, una volta tornato a casa il ragazzo ha fatto sapere di essersi pesato, arrivando a raggiungere i 55 chili, un calo impressionante se si tiene conto della sua alteza di 187cm.

Awed, l’intervista a Fanpage

In una recente intervista concessa a “Fanpage.it” il ragazzo infatti affronta l’argomento della fame: “Ero già magro, pensavo che non sarei dimagrito troppo. Mi sbagliavo perché all’Isola ne ho persi 22“, alla domanda se avesse mai avuto paura della fame, lo youtuber risponde: “Temevo di diventare aggressivo o di piangere troppo. Adesso, a pancia piena, è passata“.

Si passa poi all’argomento strategia; con Valentina Persia il ragazzo sembrava aver in qualche modo preso parte a una manovra per far fuori la donna il prima possibile, ma su questo punto Awed ci tiene a chiarire: “Se ci fossero stati 36 concorrenti tra cui scegliere e avessi scelto lei, avrei capito. Ma lì era bianco o nero: dovevo scegliere tra lei e Andrea. L’ultima settimana Valentina si era un po’ allontanata dal gruppo“.

Si tocca un punto sul quale il vincitore ha preferito non rispondere in maniera decisa, ovvero sul cachet. Si dice che lui, insieme a Drusilla Gucci e Myrea Stabile hanno percepito tra i cachet più leggeri, meno di 7 mila euro a settimana, ma dopo una serie di frasi sconclusionate, alla fine conclude l’argomento: “sto girando all’infinito intorno a questa domanda con una serie di frasi sconclusionate che non porteranno a nessuna risposta“.

In ultimo si parla della ragazza che lo ha stregato durante la sua permanenza in Honduras. Awed confessa che è stato molto attratto da Beatrice Marchetti: “Mentirei se non dicessi che ci sono state due settimane sull’Isola durante le quali ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti. Dal momento che è emersa la nostra incompatibilità e lei ha ammesso di essere fidanzata ci abbiamo messo una pietra sopra“.