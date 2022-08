Avanti Un Altro, vi ricordate l’alieno? Ecco che fine ha fatto: "In disgrazia"

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono la trasmissione Avanti un Altro condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si tratta di uno dei format più seguite dei canali Mediaset, che ogni volta che va in onda attira migliaia di telespettatori. La trasmissione, molto curiosa, viene seguita e molto spesso i personaggi che vi partecipano entrano nel cuore delle persone. A tutto questo fa da contorno ovviamente la bravura e la simpatia dei conduttori, che riescono sempre a intrattenere il pubblico con le loro battute.

Una coppia di conduttori molto affiatata quella composta da Laurenti e Bonolis. Chi segue la trasmissione in maniera assidua ricorderà sicuramente alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia della trasmissione, e che anche se oggi non si vedono più sul piccolo schermo possiedono sempre una nutrita schiera di fan. I più ricorderanno il cosiddetto “Alieno” di Avanti un Altro. Vediamo di chi si tratta e che fine ha fatto oggi.

Cosa fa oggi l’Alieno di Avanti un Altro

L’Alieno è stato uno dei personaggi più amati della trasmissione. Suo compito solitamente era quello di presentarsi nel gioco pronunciando la frase che lo ha reso celebre. “Noi siamo tra voi, noi siamo L’Alieno, voi chi siete, dove siete , dove veniate, dove stiate, dove andiate, che ore sono, ma che ore sono, quando si mangia, quando si mangiaaa… Ma non si mangia mai, sono tanti i misteri dell’universo, voi fate le domande e io tengo le risposte, io sono Alieno, prego!” – così diceva il personaggio, finendo poi la frase con una risata.

Dopo di ciò l’Alieno mostrava il suo dito illuminato e quindi il personaggio in questione indicava tutte le risposte possibili al concorrente, storpiandole tutte. L’Alieno era interpretato da Leonardo Tricarico, un uomo originario di Palo del Colle, in provincia di Bari, sposato da 39 anni e padre di alcuni figli.

Leonardo è divenuto famoso anche per le sue particolari caratteristiche fisiche, in quanto è alto 1,39 centimetri e ha partecipato anche a Ciao Darwin. Fino a qualche tempo fa veniva chiamato anche per alcune feste private, ora però pare che di lui non si abbiano più notizie. Il successo ottenuto dal personaggio ha portato alla creazione di altri personaggi simili, come appunto la sorella, il cognato e il cugino dell’Alieno. Ovviamente, non si tratta dei reali parenti di Leonardo. Infatti, chi interpreta oggi il Cognato dell’Alieno è Nino Tortorici, altro partecipante a Ciao Darwin e speaker radiofonico.