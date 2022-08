Avanti un altro, Soleil Sorgè nega di essere stata scartata: "Mai considerato di fare la bonas, ho altri progetti"

Ascolta questo articolo

La presenza di Sophie Codegoni nel cast della prossima edizione di “Avanti un altro!“, insieme all’illusionista Giucas Casella, sta facendo molto discutere. Infatti per molti entrambi, ma in particolar modo Sophie, sarebbe stata raccomandata da Sonia Bruganelli, quest’ultima opinionista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Nuove accuse, come riporta testualmente il sito “Blog Tivvù“, vengono fatte da Elen Ellis, influencer che conta più di 200mila followers su Instagram, fa capire di aver fatto lo stesso provino per far parte di “Avanti un altro!”: “Vorrei esprimere la mia opinione sul video provino che ho appena visto ma proprio non posso perché secondo me non vorrei capita. Ma, raga… è inutile che io cerco di usare la testa se poi la maggior parte di loro usano il corpo”.

Soleil Sorgè smentisce le ultime voci su “Avanti un altro!”

In questi giorni la pagina Instagram “The Pipol Gossip” rivela che Soleil Sorgè sarebbe stata scartata proprio a favore di Sophie Codegoni, poiché entrambe si sarebbero contese il ruolo di “bonas” nel game show. Alla fine, sempre come riportato da “The Pipol”, Sophie avrebbe superato i provini poiché ha gestito meglio il post “GF Vip” giocando in sottrazione.

La notizia però viene seccamente smentita da Soleil: “Fake news: mai fatto provini per ‘Avanti un Altro’ ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia”.

Effettivamente per la prossima stagione televisiva a Soleil non mancano gli impegni. Oltre la conduzione del “GF Vip Party” insieme a Pierpaolo Pretelli e in onda su Mediaset Play, la Stasi dovrebbe far parte della prossima edizione di “Back to school” e, secondo le indiscrezioni, avrebbe avuto un faccia a faccia con l’ex fidanzato Luca Onestini, conosciuto ai tempi di “Uomini e Donne”.