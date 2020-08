Avanti un altro, cambio look e nuovo amore per la Bona Sorte del programma

Francesca Brambilla è un personaggio della televisione noto a tutti come la Bona Sorte del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis con il fidato amico Luca Laurenti. Il preserale tornerà molto probabilmente a partire da gennaio 2021 con le nuove puntate e alcune grandi novità. Prima di tutto, oltre alla Bonas, non ci sarà neanche Francesca Brambilla, ovvero la Bona Sorte che, su Instagram, offre ai suoi followers immagini molto sensuali.

Su Instagram, social in cui è molto attiva, ha posato con un due pezzi davvero sexy e sensuale che lascia ampio spazio all’immaginazione e che le copre i punti strategici. Inutile dire che, in pochissimo tempo, lo scatto è stato sommerso da una valanga di commenti ed elogi per lei e il suo fisico statuario.

In un altro post, sempre su Instagram, è apparsa con un nuovo taglio corto e più biondo rispetto al suo colore che ha scatenato complimenti e assensi da parte dei suoi tanti followers. Guendalina Canessa, ex protagonista del Grande Fratello 2007, influencer e imprenditrice ha commentato ironicamente con le seguenti parole: “Staresti bene anche color shrek verde palude”.

Per lei ci sono anche altre novità che non riguardano soltanto il look o il nuovo taglio di capelli, ma un nuovo amore. Francesca Brambilla è stata avvistata con Alessandro Zarino, ex tentatore di “Temptation Island” e corteggiatore di “Uomini e donne” della scorsa stagione. I due si sono fatti vedere anche sui social mostrandosi innamorati e felici.

Dal punto di vista professionale, Francesca Brambilla non sarà più la Bona Sorte del programma, come annunciato anche dalla casa di produzione del preserale di Canale 5. Infatti, proprio sul profilo Instagram della @sdl.tv, si stanno facendo le selezioni per occupare il posto lasciato libero dalla Brambilla. La stessa Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis e produttrice, ha spiegato che la Brambilla è impegnata in altri progetti dandole l’appuntamento a ottobre.