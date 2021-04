Aurora Tropea torna a parlare di U&D: "Sono stata malissimo, ho denunciato"

L’avventura a “Uomini e Donne” di Aurora Tropea, si è conclusa nel peggiore dei modi. La dama è stata massacrata più e più volte da tutti i presenti, fino alle illazioni del cavaliere Giancarlo. Spesso, quando si argomentava di Aurora brutte pagine di televisione andavano in onda e nessuno mai ha difeso la dama in trasmissione.

La Tropea ha poi deciso di abbandonare la trasmissione non senza strascichi. Si è parlato di denunce da parte dell’ex dama, di ripercussioni e tanto altro. Adesso, a distanza di tempo, Aurora è tornata sull’argomento parlando di quanto accaduto a “Uomini e Donne” durante una diretta Instagram che ha tenuto insieme alla sua amica Veronica Ursida. Anch’essa ex dama.

Aurora ha ammesso di essere stata malissimo, aggiungendo poi di aver denunciato chi andava denunciato. “Ho denunciato chi dovevo denunciare, non faccio nomi ma se l’è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso“, queste le parole dell’ex dama.

La Tropea non ha fatto nomi né specificato a chi facesse riferimento. Ciò che è certo è che un’azione legale è in corso. L’ex dama ha ammesso di non essere uscita fuori come avrebbe voluto, in trasmissione. Sembrava sempre arrabbiata, invece nella vita lei è una tipa che sorride sempre. Avrebbe voluto un riscatto personale, ma non è uscita realmente per quella che è.

Oggi Aurora si è lasciata il passato alle spalle e ha ripreso in mano la sua vita. Continua ad essere single, ma sempre alla ricerca dell’amore vero. Il periodo nel quale è stata malissimo, a causa della sua partecipazione a “Uomini e Donne”, è ormai acqua passata. Spera però che la giustizia faccia il suo corso e chi ha denunciato, paghi per gli errori commessi.