Aurora Tropea accusa Gemma Galgani e Ida di farsi pubblicità: arriva la reazione della Platano

A “Uomini e Donne” non si può mai stare tranquilli. Il discorso delle sponsorizzazioni è sempre più in auge, tutti si accusano a vicenda di voler pubblicizzare il proprio lavoro servendosi del nome del programma, attraverso i social. A questo giro sono stati toccati due pezzi da 90: Gemma Galgani e Ida Platano. Quest’ultima nonostante non sia più presente in puntata, fa comunque molto parlare di sé soprattutto dopo il ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri.

Tra la Platano e Gemma Galgani è nata un’amicizia particolare che va avanti anche fuori dalla trasmissione, tanto che sono migliori amiche. Questa volta, nello specifico, le due sono state accusate dalla dama Aurora Tropea. Aurora ha puntato il dito proprio contro Gemma e Ida, imputando la Galgani di aver sponsorizzato il salone di bellezza che la Platano gestisce a Brescia.

La Tropea ha sottolineato che la dama torinese nelle sue storie Instagram, è apparsa in compagnia di Ida nel suo salone e si è premurata di taggare l’amica e il nome del negozio. Gemma si è difesa, asserendo che in realtà frequentando molto la Platano si sono ritrovate nel salone e hanno fatto la foto senza avere però l’intenzione di far pubblicità a nessuno.

Anche l’ex dama di “Uomini e Donne” è intervenuta nella querelle e ha difeso sé stessa e la sua amicizia con la Galgani. Non essendo presente in trasmissione e non potendosi confrontare direttamente con chi l’accusa, Ida ha commentato la vicenda attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Naturalmente la Platano ha parlato della Galgani definendo la loro amicizia con la A maiuscola e non ritenendosi l’amichetta, come invece l’ha etichettata la Tropea.

“Non c’era nessuna sponsorizzazione, c’è solo la nostra vera amicizia e io non sono l’amichetta ma l’amica con la A maiuscola. La nostra amicizia dà fastidio a tanti“, queste le parole di Ida. Dunque, non solo Gemma ha attaccato Aurora dal vivo, ma ci ha pensato anche la Platano ad intervenire e smentire le parole della dama.