Aurora Ramazzotti risponde agli haters: "Meglio brutti fuori…"

Per Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non deve essere affatto facile riuscire a sopravvivere agli stessi haters che la prendono di mira. Purtroppo, non è la prima volta che il mondo del web si adira con lei accusandola e definendola nei modi peggiori. In questi giorni è stata nuovamente attaccata, ma lei sa come rispondere. Ecco come è andata.

Come ogni figlio, anche lei ama molto i suoi genitori, ma continua a essere paragonata alla sua mamma, soprattutto per quanto riguarda i canoni estetici. Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto le sue imperfezioni fisiche e, in una foto pubblicata sul suo account, si è mostrata senza trucco, spettinata, in pigiama e un po’ assonnata.

Inevitabilmente, la sua foto ha destato un po’ di scalpore e commenti da parte dei suoi followers, ma anche dei suoi stessi haters, che hanno scritto: “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”. Un commento per il quale la ragazza ha saputo controbattere a tono: “Meglio brutti fuori o brutti dentro?”

Una risposta che si è rivelata essere un esempio a tutte le critiche che, ogni volta compaiono in rete, ma la figlia della Hunziker ha saputo controbattere per le rime non lasciandosi scalfire e andando dritta per la sua strada. Il confronto con la sua mamma è sempre stato una costante nella sua vita, al punto che, in una recente intervista, aveva ammesso di avere delle difficoltà in tal senso.

Oggi, però, quei commenti non la toccano e riesce a convivere senza problemi con il suo fisico e le sue stesse imperfezioni. Secondo alcuni haters, la sua bellezza non è paragonabile a quella dei suoi genitori. La sua adolescenza sicuramente non è stata facile, ma è stata per lei fondamentale per capire come affrontare i cosiddetti leoni da tastiera e continuare il suo percorso.