Aurora Ramazzotti risponde agli haters dopo gli insulti su Instagram

Sono moltissime le persone che seguono sui social, in particolare su Instagram, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Il profilo Instagram della giovane Ramazzotti è stato in diverse circostanze al centro dell’attenzione dei giornali per via delle continue critiche che sono state fatte alla ragazza.

La ventiduenne riesce a dimenticare le critiche dimostrando una grande grinta e prosegue nel raccontare la propria vita sui social, senza nascondere le proprie emozioni. Ci sono state diverse occasioni nelle quali la Ramazzotti si è dovuta difendere dalle accuse degli haters, ma è riuscita sempre a superare questo tipo di ostacoli.

La risposta di Aurora Ramazzotti

Uno degli esempi si ritrova nella foto pubblicata sui social in Grecia nel corso della scorsa estate e, successivamente, sono arrivati numerosi insulti che hanno raggiunto la massima volgarità. Recentemente Aurora Ramazzotti è stata protagonista di un’intervista a “Il Fatto Quotidiano Magazine”, dove ha fatto notare di non essere turbata per via dei commenti offensivi ricevuti sui social.

La figlia di Michelle Hunziker ha specificato che le fanno pena le persone che si divertono a insultarla. Non mancano le novità nella carriera di Aurora Ramazzotti che ha dato inizio alla collaborazione con Radio 102.5, con la quale ha già lavorato in precedenza.

La figlia di Eros Ramazzotti torna a lavorare nel programma intitolato “The Flight”, al fianco della Zac e di Fabrizio Ferrari. Inoltre la ragazza si trova al timone della trasmissione “Generazione Zeta” che viene mandata in onda su Radio Zeta. La notizia è stata resa nota da Aurora Ramazzotti su Instagram, dove ha spiegato di essere contenta per l’opportunità che le è stata concessa e si è detta felice di questa avventura. Aurora Ramazzotti ha colto un’occasione per fare un’ulteriore rivelazione al Fatto Quotidiano Magazine, dove ha raccontato di essere una fan delle radio.