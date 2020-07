Aurora Ramazzotti pubblica una foto acqua e sapone: "La perfezione non esiste e non è neanche bella"

Apparire, più che essere: questo sembra ormai diventato il motto dei giovani che riversano la loro immagine sui social, postando foto in qualsiasi forma e posizione. Complici i mezzi messi a disposizione dai social network, raramente le immagini pubblicate corrispondono all’originale, perché spesso e volentieri vengono ritoccate e filtrate con ogni effetto possibile.

Le ragazze, poi, hanno dalla loro anche il make-up che riesce a nascondere imperfezioni, rendendo l’immagine completamente idonea ai canoni di bellezza imposti dal web. Aurora Ramazzotti sembra voler ribaltare la situazione e, con una sua foto acqua e sapone, lancia un messaggio importante.

Aurora Ramazzotti pubblica una foto senza trucco e un importante messaggio

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker posta su Instagram un’immagine in cui non nasconde i segni dell’acne, completamente al naturale, senza filtri e senza trucco. Una scelta coraggiosa, accompagnata da un messaggio importante per i giovani: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani’ spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati”.

La 23enne trova assurdo che tanti ragazzi prendano lei come musa ispiratrice, proprio lei si descrive come: “Un disastro sia dentro che fuori“, prosegue Aurora su Instagram. Poi, visto che ha la possibilità di farlo, usa proprio lo stesso social dove tutto è perfetto, per far risaltare la sua imperfezione: “La perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”.

La foto ha raccolto il consenso del web, commenti di stima e ammirazione sono arrivati anche da chi usa la propria immagine per lavoro e quindi deve comunque curarsi maggiormente. Insomma, la bella Aurora ha dimostrato ancora una volta di avere carattere e personalità da vendere.