Aurora Ramazzotti parla della fine della storia tra Eros e Marica Pellegrinelli

Uno dei brani più ascoltati di Eros Ramazzotti è ‘Cose della vita’. Ebbene sì, anche la fine di una relazione d’amore rientra a pieno titolo in questa categoria. Dopo dieci anni d’amore, e due figli meravigliosi, Eros e Marica Pellegrinelli si sono detti addio. Nonostante il cantante abbia scritto e dedicato gli ultimi suoi brani alla mamma dei suoi ultimi due figli, il matrimonio sembra essere naufragato del tutto.

In molti, sui social, chiedono ad Aurora cosa ne pensi di tutto ciò, evidenziando come potrebbe esserci l’eventualità che l’ex moglie di suo padre possa avere una nuova relazione. La figlia di Michelle ed Eros ha palesato, senza peli sulla lingua, che Marica sia una donna e madre straordinaria e che in molti dovrebbero smettere di scrivere delle cattiverie sul suo conto.

Come ben sappiamo, il rapporto tra Aurora e Marica, è sempre stato molto pulito e limpido. Le due ragazze, hanno spesso condiviso tanto tempo insieme anche in assenza di Mr Ramazzotti. Nonostante il matrimonio sia giunto ai titoli di coda, una cosa è certa, la loro amicizia continuerà ad esserci.

Ecco chi è Charley Vezza, l’uomo che sembra aver conquistato la Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli, secondo Alberto Dandolo, avrebbe sostituito Eros Ramazzotti con Charley Vezza. E’ ricchissimo ed è proprietario del marchio Gufram. Insomma, stando a questa indiscrezione, il cuore dell’ex moglie di Eros, sarebbe già stato conquistato dal nuovo presunto fidanzato.

Sia Eros che Marica hanno comunicato pubblicamente che, nonostante il loro matrimonio sia giunto al termine, l’amore si trasformerà in affetto reciproco e grande stima. I due, ancora una volta, dimostrano una grande onestà intellettuale e soprattutto dimostrano di essere delle persone eccezionali tali da anteporre il rispetto su tutto il resto. Nonostante i figli avranno dei genitori separati, riceveranno sempre grande amore da parte loro. Marica ed Eros troveranno la giusta chiave di lettura per non far mancare nulla ai due piccoli.