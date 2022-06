Aurora Ramazzotti, le voci giravano da tempo e adesso c’è la conferma: il tenero annuncio

Ascolta questo articolo

Chi è che in Italia non conosce Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal matrimonio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. I due amano moltissimo la loro figlia, ormai diventata una ragazza e che ha fatto già la sua apparizione nel mondo dello spettacolo. In questo periodo Aurora sta facendo molto parlare di sè, anche per la storia con il suo fidanzato, Goffredo Cerza. Su tale storia d’amore vi erano stati alcuni rumors, che volevano i due in crisi.

Recentemente Aurora è stata intervistata dalla trasmissione televisiva Le Iene a proposito del suo rapporto con Goffredo. Le Iene hanno proceduto ad intervistare diverse coppie famose dello spettacolo italiano. In quell’occasione Aurora ha dichiarato di avere rapporti con il suo fidanzato almeno cinque volte a settimana. In queste ore una notizia ha colto letteralmente di sorpresa fan, ma ci ha pensato poi Aurora a rispondere a tutti loro in maniera esemplare.

Aurora incinta

Nelle ultime ore si era diffusa la notizia che Aurora Ramazzotti fosse incinta. La notizia ha fatto il giro della Rete in pochissimo tempo, anche perchè i fan hanno notato una foto in cui la figlia di Eros e Michelle esibiva una pancia leggermente pronunciata. Ci si è chiesti quindi se il lieti annunci stia per arrivare.

Tra l’altro il rapporto tra lei e Goffredo procede a gonfie vele, e i rumors su una possibile crisi tra i due sono stati stroncati dai diretti interessati. Il fatto che poi Aurora potesse essere incinta ha letterlamente mandato in visibilio tutti i followers, ma è proprio Aurura che al quesito ha fornita una risposta che rimarrà nella storia.

In un filmato su Tik Tok Aurora ha racchiuso tutte le foto che in queste ore sono circolate riguardo la sua pancia, rispondendo epicamente a chi la volesse incinta. “È panza, me piace magnà” – questa la risposta di Aurora Ramazzotti che ha letterlamente sorpresa gli italiani e i suoi stessi fan. Niente bebè, quindi, per il momento.