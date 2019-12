Aurora Ramazzotti: festa di compleanno senza papà Eros

Sono 23 per la figlia di Michelle Hunziker, Aurora è divenuta oramai grande; la ragazza è divenuta famosa per essere la figlia della famosa presentatrice Michelle, e del celebre cantautore Eros Ramazzotti. Famosa è divenuta la storica canzone dedicata alla ragazza, scritta da papà Eros per lei.

Alla sua festa di compleanno non mancava nessuno, o quasi; infatti erano presenti Michelle, insieme al suo attuale marito Tomaso Trussardi, l’amica del cuore di Aurora, ovverosia la figlia di Pino Daniele, Sara Daniele, ed anche l’attuale fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, il quale ha preso il primo volo da Londra (dove vive attualmente per completare i suoi studi) per celebrare il compleanno della sua ragazza.

Chi invece non ha potuto celebrare l’evento della ragazza è stato proprio Eros, che per motivi lavorativi si è assentato alla festa. Ciononostante non è mancato il suo tocco amorevole nei confronti della figlia, rivolgendole una dolcissima e tenera dedica social alla figlia, mostrando quando Aurora, ai tempi bambina, cantava in uno studio di registrazione.

Non sono mancate attenzione anche da parte di Michelle, che sui social personali, ha definito la figlia il suo “angelo“, aggiungendo: “La cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in cui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato“. In ultimo la sua migliore amica Sara le ha fatto una dedica molto commovente, condividendo una foto sul suo profilo Instagram e scrivendo sotto una bellissima didascalia, dove si legge: “Penso che questa sia la nostra foto più significativa. Un abbraccio che dura da anni e durerà per l’eternità. Non vedo l’ora di vedere cosa ti riserva il futuro. Tanti auguri piccola peste“.

Aurora è nata il giorno 5 dicembre 1996, da allora la sua famiglia si allargata, sia sua madre, ma anche suo padre, hanno avuto modo di ricrearsi una nuova famiglia, e lei per fortuna sembra essere molto in armonia con i nuovi rispettivi partner dei genitori.