Aurora Ramazzotti felicissima di iniziare una nuova avventura in radio, anzi due. L’incoraggiamento della mamma Michelle

I tempi sembrano essere maturi per Aurora Ramazzotti e così la giovane e bella figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di muovere i primi passi in radio. Dalla mamma ha ereditato la solarità e la spontaneità, mentre dal papà ha di certo ricevuto la voglia del contatto con il pubblico, un mix vincente che l’ha resa perfetta per intraprendere la carriera radiofonica.

Così, abbandonando la tv che nel recente passato l’ha vista alla conduzione della striscia quotidiana dell’11° edizione di X-Factor per poi fare da spalla alla mamma Michelle nel programma “Vuoi scommettere?“, Aurora sta per esordire in radio con ben due programmi.

Su Rtl 102.5 le sarà affidato il social corner del programma “The Flight”, in onda dalle 15 alle 17; la troveremo poi su Radio Zeta dalle 17 alle 19, durante l’appuntamento chiamato “Generazione Zeta”, sarà alla conduzione un talent con Marco Falivelli. Insomma un salto davvero importante che potrebbe essere un punto di svolta per la sua carriera e per la sua vita in generale.

La 22enne lo annuncia entusiasta sul suo profilo Instagram e si dice “felicissima” di questa nuova possibilità che le è stata offerta. Non dimentica di ringraziare coloro i quali hanno reso possibile tutto questo e le hanno dato la fiducia, ma rivela che, pur allontanandosi dalla tv non esclude un ritorno sul piccolo schermo che è stato il suo primo amore.

intanto Michelle Hunziker, orgoglio di mamma, ha voluto sostenere la figlia e divulgare la notizia sui social. Attraverso il seguitissimo social Instagram ha realizzato una Story nella quale ha divulgato tutti gli orari e le frequenze sulle quali poter seguire la sua Aurora. E’ noto a tutti il forte attaccamento che le unisce e la sintonia che c’è tra mamma e figlia.