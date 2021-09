Aurora Ramazzotti e Goffredo smentiscono la crisi e lanciano frecciatine al gossip

Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sarebbe lasciata con il fidanzato dopo quattro anni d’amore. L’ultima fotografia postata risale a circa tre settimane fa durante una vacanza in Grecia. I due si erano mostrati complici, innamorati e felici a Mykonos.

Cosa è successo dopo il ritorno a Milano dopo le ferie? Un bel niente! A distanza di poche ore Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno smentito tutto proprio sui social. Con la loro consueta ironia hanno confermato che il loro legame è ancora solido, non prima di aver lanciato qualche frecciatina al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Alla base dell’assenza dei social ci sono nient’altro che gli impegni lavorativi che nell’ultimo periodo stanno tenendo impegnata Aurora Ramazzotti. Prossimamente sbarcherà su Italia 1 con Mistery Land, il nuovo programma che condurrà insieme ad Alvin. La storia d’amore tra Goffredo e Aurora è iniziata nel 2017 e giorno dopo giorno hanno costruito una base solida.

Proprio a casa Trussardi, il compagno di Michelle Hunziker, la coppia ha trascorso il primo lockdown di marzo 2020, un banco di prova che la coppia ha superato alla grande a differenza di molte altre che sono scoppiate. Nella foto pubblicata insieme su Instagram la ragazza si è mostrata in ciabatte con i calzini.

Questo ha fatto storcere il naso a molti. Sebbene il trend sia discutibile, Aurora ha dimostrato di essere una icona fashion proprio come Chiara Ferragni. La scorsa estate la moglie di Fedez e imprenditrice digitale aveva lanciato per prima l’originale mania e in tanti l’hanno copiata. In quanti prenderanno ispirazione dalla figlia di Eros Ramazzotti?

Le iconiche ciabatte di gomma sono di Yeezy Slides. Queste calzature sono state lanciate alla fine del 2019, e sono esplose nel 2020, diventando l’accessorio protagonista durante lockdown.