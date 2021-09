Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati: i motivi e lo scoop

Arriva un annuncio bomba da parte del settimanale Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati dopo tre anni d’amore. Da un po’ di tempo la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non appare più insieme al suo compagno moro, occhi scuri e fisico scolpito.

Al momento nessuno dei due hanno commentato l’indiscrezione del gossip che li vede protagonista. L’ultima foto che li mostra insieme sul profilo Instagram di Aurora risale a qualche mese fa in una versione cartoon divertente, mentre è del 24 aprile quella pubblicata da Goffredo a corredo di un commento: “Forget the World”.

Di recente, invece, sono stati immortalati insieme in vacanza. Con loro anche l’amica Sara Daniele e il fidanzato. Molto probabilmente, qualora la notizia troverà conferma, sarà la stessa Aurora a renderla pubblica dal momento che ha un rapporto speciale con i propri follower. In questi tre anni di storia d’amore i due giovani hanno condiviso diverse foto in cui si scambiavano baci e coccole.

Ogni scatto è sempre stato accompagnato da una frase romantica. Lo scorso novembre hanno trascorso un periodo di isolamento insieme a causa della positività al Covid-19. Cosa sarà successo nella loro relazione? In questo periodo la Ramazzotti non è molto attiva sui social. A tenerla particolarmente impegnata è il nuovo lavoro.

La figlia di Michelle Hunziker (quest’ultima tornerà in onda nei prossimi giorni in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione di All Together Now) sta registrando un nuovo programma sui misteri con Alvin che andrà in onda prossimamente su Italia 1. La trasmissione è stata definita spin-off di Freedom – oltre il Confine di Roberto Giacobbo che tornerà in onda il prossimo autunno sulla giovane rete Mediaset. Mistery Land, questo il nome del programma, ricorda un altro successo di Italia 1 ovvero lo storico Mistero di Daniele Bossari.