Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli: "Basta cattiverie"

In seguito alla fine della storia d’amore tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti che tanti strascichi ha lasciato sui social e anche tante critiche da parte dei fan della coppia, oltre che tanti haters, i cosiddetti odiatori del web, prende la parola in merito la figlia del cantante, ovvero Aurora Ramazzotti che invita a smetterla con le cattiverie e avere rispetto.

In una intervista al settimanale “Oggi”, la figlia del cantante parla della separazione tra i due ammettendo che Marica “è la madre dei miei fratelli” e, quindi, necessita di maggior rispetto da parte di tutti. Punta il dito in seguito alla fine della storia, oltre alle critiche dopo che i giornali hanno cominciato a diffondere il gossip che la Pellegrinelli avrebbe una relazione con Charley Vezza, giovane imprenditore.

Aurora racconta di avere grande rispetto e riservatezza per la fine del matrimonio del padre, ma ora, dato le continue critiche rivolte alla Pellegrinelli, prende le sue difese con queste parole: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”.

Si sofferma poi a parlare delle minacce che lei stessa ha ricevuto e della mail di ricatto. Insomma, un periodo molto difficile e buio per la sua famiglia, ma che le ha permesso di capire anche qualcossa in più e dare una scossa alla sua vita. Racconta di quanto lo sport sia stato importante per lei e l’abbia aiutata a superare quei momenti terribili e a reinventare se stessa nel modo migliore possibile.

Oltre alla stessa Aurora Ramazzotti, anche Eros ha difeso nei giorni scorsi la sua ex moglie definendola una bravissima persona e una buona mamma. Insomma, un monito per evitare di attaccarla e di smetterla con le ingiurie e le cattiverie che le stanno piovendo addosso. Dall’altra parte, la Pellegrinelli non si è mai esposta in tal senso e non ha mai risposto alle critiche degli haters sui social proseguendo per la sua strada.