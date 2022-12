Aurora Ramazzotti difende Jolanda Renga: "Chiamavano cessa anche me"

Ascolta questo articolo

“Sono Jolanda, o la figlia brutta“. Così esordisce il video di Jolanda Renga, figlia d’arte nata dalla relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha pubblicato sui social un video per difendersi dopo aver subito migliaia di commenti da parte di haters che offendevano il suo aspetto.

La 18enne ha risposto alle critiche al suo aspetto su TikTok, pubblicando un filmato che presenta un collage di alcuni dei commenti che ha ricevuto. “ ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio o nelle foto. Hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto. All’inizio ci sono rimasta male, ma oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza“.

“Mi dico da sempre che sono brutta, ma il mio sogno non è essere bella o la sosia dei miei genitori“, spiega Jolanda, che insieme al fratello Leonardo è nata nel corso della relazione ultradecennale tra Ambra e Francesco.”In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po’ il mondo“.

In sua difesa arriva ora un’altra figlia celebre, che a sua volta ha dovuto subire nel corso degli anni pesanti offese per il suo aspetto. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, comprende bene quello che sta passando Jolanda, che definisce una persona “molto sensibile ed intelligente” alla quale i genitori hanno trasmesso i giusti valori.

“Non so per quanto ancora noi donne dovremo fare a botte con questa ridicola storia della bellezza”, ha commentato Aurora in un video sui social, “ma da veterana dell’essere chiamata cessa in ogni dove posso dire che dopo un po’ perde davvero tanto di valore e, anzi, i fautori di tali commenti ti fanno quasi pena“.