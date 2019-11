Aurora Ramazzotti convinta delle sue origini asiatiche

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte e conduttrice tv, comunica ai suoi followers una sua recente convinzione: i suoi tratti somatici, che la fanno sembrare asiatica, si spiegherebbero con un antenato proveniente proprio da un Paese del continente più grande del mondo. La ragazza, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, guardandosi allo specchio pensa di assomigliare più ad una donna coreana piuttosto che ad una italiana o svizzera.

È stato nella didascalia di una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, seguito da quasi due milioni di persone, che la ventidueenne milanese ha scritto: “Sono sempre più convinta di avere provenienze asiatiche“. La risposta di mamma Michelle è arrivata in tempo zero che, con la sua solita ironia, scrive un criptico “Ehhhh…”.

La Ramazzotti continua, in risposta al commento della madre: “Riflettevo ieri se in questa foto emergesse maggiormente l’influenza dell’antenato svizzero oppure di quello coreano… secondo te?“, riferendosi ad un fantomatico avo asiatico. D’altronde era stata la Hunziker stessa, qualche tempo fa, a scherzare sui tratti somatici della figlia, chiedendole fintamente stupita se non sapesse di essere proveniente dalla regione asiatica.

Le due donne, affiatate da sempre, offrono spesso siparietti scherzosi e simpatici; nonostante questo, la giovane Aurora ha più volte ammesso durante le interviste di soffrire per i continui paragoni con la madre, che è tutt’ora considerata una delle donne più belle della tv. Al settimanale F la Ramazzotti ha confidato che l’ultimo episodio era accaduto proprio il giorno prima in un negozio: “La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Meglio la madre’. L’ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso”.

Aurora, però, afferma con sicurezza di non essersela mai presa con la madre, “Ti odio perchè sei figa ed io no” asserisce laconica, ma confessa di aver sofferto molto per le insicurezze che questo atteggiamento le ha generato. Oggi la carriera, che sembra aver preso il volo, e l’amore di Goffredo Cerza, l’hanno aiutata ad acquistare maggiore autostima.