Aurora Ramazzotti ci va giù pesante: "Gli uomini non sanno dov’è il clitoride"

Chi è che in Italia non conosce Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal matrimonio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. I due amano moltissimo la loro figlia, ormai diventata una ragazza e che ha fatto già la sua apparizione nel mondo dello spettacolo. In questo periodo Aurora sta facendo molto parlare di sè, anche per la storia con il suo fidanzato, Goffredo Cerza. Su tale storia d’amore vi erano stati alcuni rumors, che volevano i due in crisi.

Recentemente Aurora è stata intervistata dalla trasmissione televisiva Le Iene a proposito del suo rapporto con Goffredo. Le Iene hanno proceduto ad intervistare diverse coppie famose dello spettacolo italiano. In quell’occasione Aurora ha dichiarato di avere rapporti con il suo fidanzato almeno cinque volte a settimana, in questi giorni lei ha rilasciato nuove dichiarazioni alla stampa che hanno fatto molto discutere.

Aurora e il monito alle donne

Come si apprende dalla stampa nazionale, Aurora Ramazzotti ha inviato un monito alle donne. Monito davvero molto curioso, che mette in guardia sia le più giovani che le meno giovani sull’importanza di avere un dialogo con il proprio partner circa anche l’intimità. Le sue parole sono molto precise e piccanti.

“Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito” – così ha cominciato un suo video Aurora Ramazzotti, che poi ha continuato dando una lezione per quanto concerne il fare l’amore. Il video ovviamente era rivolto alle coppie in generale, ma soprattutto alle donne, che debbono dire al proprio partner, secondo la Ramazzotti, dove si trovi il clitoride.

“Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”– questo in sostanza il monito della figlia di Eros e Michelle. Sicuramente tali dichirazioni di Aurora Ramazzotti non mancheranno di far discutere.