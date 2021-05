Atto vandalico ai danni di Stefano De Martino: le parole dell’ex ballerino

Professionalmente, Stefano De Martino sta vivendo un periodo d’oro. Il suo passato da ballerino ha lasciato il posto a un futuro da conduttore affermato, passando dal presente come giudice del serale Amici 20, il talent del suo pigmalione Maria De Filippi, colei che l’ha lanciato e che per prima ha creduto in lui. Non per questo, però, il simpatico napoletano è esente dalle piccole disavventure che prima o poi toccano a tutti, sia personaggi famosi che comuni mortali.

Questa mattina infatti, recatosi a prendere l’automobile parcheggiata in una via laterale rispetto alla sua abitazione milanese, l’ex marito di Belen Rodriguez ha ricevuto una brutta sorpresa: nelle notte alcun vandali hanno danneggiato la sua auto, accanendosi soprattutto contro uno degli specchietti laterali.

Auto vandalizzata nel giorno della festa dell’Inter

Sul suo profilo Instagram, infatti, Stefano De Martino ha pubblicato le foto dello specchietto in questione che si trovava accanto all’auto, a terra, dopo essere stato staccato e distrutto. Del resto la giornata di ieri, domenica, è stata molto particolare per il capoluogo lombardo: l’Inter, una delle due squadre di Milano, ha vinto lo scudetto e migliaia di tifosi si sono riversati per le strade, raggiungendo il centro città (non lontano dalla casa di De Martino).

Tra loro, anche alcuni vandali che probabilmente non avevano niente di meglio da fare che danneggiare le auto parcheggiate sul loro cammino. Anche Stefano ha subito pensato e fatto riferimento alla festa interista, tant’è che sui social ha commentato, serafico: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”.

E chissà quanti, come l’ex ballerino di “Amici”, stamattina a Milano hanno trovato i propri portoni o le auto vandalizzate da balordi che non sono degni di essere chiamati tifosi. La maggior parte di loro, purtroppo, non ha i soldi di Stefano De Martino e nonostante ciò si troverà ad affrontare spese extra per danni di cui non ha nessuna colpa.